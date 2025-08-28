Le parcours de 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur en exposition à Hanoï

L’exposition nationale commémorant le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, sur le thème "80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur", sera ouverte gratuitement au public du 28 août au 5 septembre au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Ouverte tous les jours de 09h00 à 22h00 du 29 août au 5 septembre, et à partir de 13h00 le jour de l’inauguration (28 août), elle présentera des réalisations dans des domaines clés, notamment l’industrie et la technologie, le commerce et l’investissement, l’agriculture et le développement rural, la défense et la sécurité nationales, les affaires étrangères, la santé, l’éducation, la culture, les sports et le tourisme. Il mettra également en lumière les traditions culturelles, le patrimoine et le peuple vietnamiens.

Les temps forts comprennent les expositions sur les industries vertes, la transition numérique et verte, les industries de la défense et de la sécurité, ainsi que des espaces consacrés aux 12 industries culturelles vietnamiennes. Une section internationale présentera des expositions des pays entretenant d’importantes relations diplomatiques avec le Vietnam.

L’événement est divisé en zones, dont le hall d’exposition Kim Quy, des espaces extérieurs répartis dans les cours est, ouest, sud et nord, et le hall des industries internationales et culturelles.

Une série d’événements spéciaux

Les visiteurs découvriront non seulement des images et des récits du développement du Vietnam, mais aussi de nouvelles technologies telles que des présentations en réalité virtuelle, des cartes numériques multicouches, ainsi que des photographies et des clips vidéo primés.

Une série d’événements spéciaux se dérouleront tout au long de la semaine. La cérémonie d’ouverture est prévue le 28 août à 08h30 et sera retransmise en direct à la Télévision du Vietnam et la Radio "La Voix du Vietnam".

Photo : VNA/CVN

Parmi les autres temps forts figurent un forum sur l’intelligence artificielle et un séminaire sur le rôle des données à l’ère numérique le 29 août ; une performance artistique organisée par le ministère de la Sécurité publique le soir du 30 août ; le programme artistique "Hanoï - Briller avec les aspirations du Vietnam" le 31 août ; une performance artistique organisée par la ville de Hué le 2 septembre ; un forum d’affaires Hanoi - Hô Chi Minh-Ville le 4 septembre ; et la cérémonie de clôture avec le spectacle "80 ans - Le chemin glorieux", diffusé en direct dans tout le pays le 5 septembre.

Pendant toute la durée de l’exposition, 50 films vietnamiens seront projetés gratuitement au Cinéma Hall A.

S’étendant sur plus de 90 ha, le Centre des expositions du Vietnam abrite le hall d’exposition Kim Quy, une structure symbolique en forme de dôme d’acier de 56 m de haut et pesant 24.000 tonnes, inspirée de la légende de la génie tortue d’or de Cô Loa. Il abrite également le plus grand parking de Hanoï, capable d’accueillir plus de 10.000 véhicules.

VNA/CVN