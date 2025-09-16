La technologie brille à l’Exposition des réalisations du pays en 80 ans

Des robots aux drones en passant par les espaces de réalité virtuelle, l’Exposition des réalisations du pays diffuse un souffle d’innovation. Elle a captivé des centaines de milliers de visiteurs, reflétant l’élan du pays vers la science, la technologie et la créativité.

Des stands des ministères aux espaces pionniers de Hanoï, les innovations se sont imposées comme des passerelles entre passé et modernité, offrant au public des expériences inédites et mémorables.

Quand la science attire les foules

Dès les premiers jours, l’espace consacré à la recherche, à l’innovation et à la transformation numérique, coordonné par le ministère des Sciences et des Technologies, est devenu un lieu incontournable. Là, le robot humanoïde de VinMotion, mesurant près de 1,7 mètre, capable de se déplacer, saluer et converser en vietnamien, a émerveillé de nombreux collégiens.

À ses côtés, le robot de patrouille VSR01 de Viettel, équipé de capteurs d’intelligence artificielle pour détecter des situations anormales, a également impressionné les visiteurs. Les technologies holographiques, la cartographie 3D ou encore la réalité virtuelle ont donné une dimension vivante aux archives historiques, rapprochant les jeunes générations d’un patrimoine souvent perçu comme lointain.

"Jusqu’ici, je ne voyais des robots qu’en ligne. Aujourd’hui, pouvoir parler en vietnamien avec l’un d’eux me surprend et me passionne", confie Dang Duc Minh, élève du collège Thành Công.

Immersion et modernité au service de la mémoire

Parmi les attractions marquantes, l’espace consacré aux aéronefs sans pilote a retenu l’attention des visiteurs. En vedette figurait le drone polyvalent et longue portée développé par le Groupe Viettel de l’Industrie et des Télécommunications.

Le stand du ministère de la Défense a également offert une expérience saisissante : grâce à la réalité virtuelle, les visiteurs ont pu revivre l’épopée des chauffeurs "sans pare-brise" franchissant la piste Hô Chi Minh, ressentant une part des épreuves des soldats en temps de guerre. Le public a aussi découvert des équipements modernes de défense – drones, artillerie automotrice, moteurs de missiles Make in Vietnam - symboles des progrès réalisés dans la maîtrise des hautes technologies.

Autre attraction, le pavillon "Bureau du gouvernement - 80 ans aux côtés de la nation" a marqué les esprits. Plus de 90 sceaux gouvernementaux, de différentes époques, ont été présentés grâce à un dispositif interactif sans contact, permettant aux visiteurs d’expérimenter la "pose" d’un sceau en réalité augmentée. Une fusion subtile entre héritage institutionnel et modernité administrative, incarnant la volonté de réforme et de numérisation de l’action publique.

"Voir apparaître les sceaux du gouvernement à travers le temps comme s’ils renaissaient devant moi, c’est comme toucher l’histoire du bout des doigts. C’est à la fois moderne et empreint de fierté nationale", témoigne Nguyên Dac Tiên, retraité hanoïen.

La Banque centrale a, de son côté, ouvert un espace de services financiers digitaux, où le public pouvait créer un compte, souscrire à un prêt ou réaliser des paiements électroniques en direct. Mini-jeux interactifs et cadeaux technologiques ont maintenu cet espace en effervescence permanente.

La sphère culturelle n’a pas été en reste : un plateau de tournage numérique permettait aux visiteurs de se glisser dans la peau d’un soldat du film Đào, phở et piano (Pêche, Pho et Piano). Parallèlement, le ministère de l’Agriculture et celui de l’Environnement, en partenariat avec TikTok Shop, organisaient une "Semaine de la fierté des produits agricoles vietnamiens", reliant directement producteurs et consommateurs via le commerce électronique. Autant d’initiatives qui démontrent la pénétration profonde du numérique dans la société et son rôle dans le façonnement d’un nouveau visage du pays.

Hanoï, vitrine de l’innovation

Si la technologie déployée au niveau central reflète la stature nationale, Hanoï s’est affirmée comme locomotive de la créativité. Son espace "Technologie pionnière", de 1.400 m², coordonné par le Service municipal des sciences et technologies, figure parmi les six "sources d’inspiration" majeures de l’exposition. Il a réuni 25 acteurs – universités, instituts, entreprises et start-up.

Les établissements académiques ont présenté des réalisations de pointe : radar de surveillance PLAS-25A, écosystèmes STEM, application NoteX ou encore l’assistant vocal VieAI. L’Université nationale a exposé des caméras et capteurs thermiques à infrarouge applicables à la santé, à la sécurité et à la défense, tandis que l’Université de Génie civil a introduit une technologie de micro et nano-bulles pour traiter les eaux urbaines.

Les grandes entreprises locales ont également montré leurs forces : CMC et son écosystème AI-X, VNPT avec le Wi-Fi 7 et Smartbox 3, Viettel et son application iHanoi pour citoyens numériques, ou encore Rang Dông et ses lampadaires solaires. Plasma Vietnam a attiré l’attention avec son dispositif médical PlasmaMED, soignant plus de 200.000 patients par mois.

Côté start-up, l’inventivité a été au rendez-vous : Selex Motors avec son écosystème de véhicules électriques, GCool et sa puce semi-conductrice, Phenikaa-X et ses drones automatisés, FSI avec son système de numérisation intelligente, HubLock et ses casiers de livraison 24/7, NextTech et ses solutions de paiement mobile, ou encore LocaAI et sa plateforme de traduction en plus de 50 langues.

"Notre assistant d’interprétation facilite non seulement la coopération internationale des entrepreneurs vietnamiens, mais sert aussi le tourisme, les transports et la distribution", explique Nguyên Duc Long, directeur adjoint de Luca AI. Pour sa part, Trân Minh Nam, de Minh Vu Company, met en avant un robot industriel conçu pour les chaînes électroniques, optimisant l’automatisation.

Une fête de l’innovation

Par cette diversité, l’espace technologique de Hanoï s’est imposé comme un centre d’attraction, ancrant la science dans la vie quotidienne et révélant la stratégie de la capitale : devenir un pôle majeur d’innovation prêt à s’intégrer sur la scène internationale.

Alors que l’Exposition nationale se prépare à la cérémonie de clôture du 15 septembre 2025, l’événement s’impose déjà comme une véritable "fête de la créativité". Avec des millions de visiteurs séduits par ses expériences immersives, il consacre le rôle moteur de la science et de la technologie dans le développement du pays à l’ère numérique.

