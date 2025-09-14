L'Agence de presse de libération : voix résistante au champ de bataille du Sud

Dans le Parc national de Lo Go - Xa Mát (province méridionale de Tây Ninh), une stèle dédiée à l'Agence de presse de libération rend hommage aux journalistes-soldats qui ont assuré le flux de l'information révolutionnaire, faisant de ce lieu un bastion héroïque de la communication en temps de guerre.

Photo : VNA/CVN

L’Agence de presse de libération (APL) représentait l’antenne avancée de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Pendant quinze années de luttes acharnées, d’octobre 1960 à avril 1975, elle a assumé avec courage et abnégation sa mission de communication et de propagande. Une épopée écrite par le sang, l’intelligence et la bravoure, qui s’inscrit à jamais dans l’histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne comme une torche éclairant la voie de la lutte nationale.

Une mission historique

Le 12 octobre 1960, au cœur de la forêt de Chàng Riêc (province de Tây Ninh), le premier bulletin de l’APL a été diffusé, marquant officiellement sa naissance. Dès lors, elle est devenue la voix officielle du Front national de libération du Sud-Vietnam, puis du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam.

Bien plus qu’une simple agence de presse, l’APL était une arme idéologique affûtée : elle reflétait l’essor du mouvement révolutionnaire, affirmait la justesse de la cause vietnamienne et dénonçait l’affaiblissement du régime fantoche.

Photo : VNA/CVN

Les bulletins, signés du code GPX (Giải phóng xã), étaient transmises à l’étranger sous l’appellation APL (LPA - Liberation Press Agency en anglais). Sur la fréquence courte de 31 m, ils résonnaient comme un message adressé au monde : "La voix officielle des patriotes du Sud-Vietnam". Depuis les forêts de Tây Ninh, ces nouvelles se propageaient vers Hanoï, puis au-delà des frontières, témoignant de la légitimité de la guerre populaire.

Tout au long de quinze années de combats, l’APL a dû plusieurs fois se déplacer pour échapper aux offensives ennemies, de Tây Ninh à Ma Da (province de Dông Nai), voire jusqu’au Cambodge. Cependant, quelles que soient les circonstances, le flux d’informations a continué à circuler sans interruption.

Le slogan "L’onde radio ne s’arrête jamais" est devenu un commandement sacré pour tous les reporters, rédacteurs et techniciens. Ils portaient stylos, appareils photo et armes pour protéger la base. Chaque reportage, chaque image diffusée était synonyme de sueur, de sang, voire de vie. Les reporters de l’APL étaient omniprésents : sur les champs de bataille, au cœur des populations restées sur place, sur les lieux d’attaque ou de défense. Ils créaient un flux d’informations ininterrompu, devenant les compagnons de confiance des armées de libération.

Le prix du sang et de la jeunesse

Cette résilience a été éprouvée par d’énormes pertes. En 15 ans d’existence, plus de 200 cadres, reporters et techniciens de l’APL sont tombés héroïquement. Très jeunes, ils ont néanmoins réussi à écrire les pages dorées de l’histoire au prix de leur propre sang et de leur propre vie.

Photo : VNA/CVN

"Non seulement ils prenaient les armes pour défendre la base et leurs abris, mais encore tous les journalistes et techniciens de l’APL étaient présents sur les lieux de combat les plus acharnés, prêts à se sacrifier comme de véritables soldats", s’est souvenu Nguyên Sy Thuy (75 ans), ancien correspondant de guerre du GP10 de l’APL. "Leur bravoure et leur courage ont érigé un monument à la mémoire des journalistes-soldats".

De son côté, Bùi Thanh Liêm (77 ans), ancien correspondant de guerre de l’APL a partagé avec émotion : "Malgré les bombes, malgré les privations, nous restions déterminés à tenir nos positions et à transmettre, en temps réel, les nouvelles brûlantes venues du champ de bataille. Le courant d’informations de l’APL n’a jamais cessé".

En l’an 2000, une stèle commémorative a été érigée dans le Parc de Lo Go - Xa Mát. Sobre et solennel, ce monument rappelle la présence et le sacrifice d’une génération de journalistes-soldats.

Photo : VNA/CVN

"Après ma première visite de la stèle commémorative en 2011, je suis venu ici à de nombreuses reprises, parfois avec des reporters et des télégraphistes pour réaliser une émission télévisée sur l’ancien champ de bataille, parfois pour animer une table ronde entre la jeune génération du centre et les gardiens de la base, et plus récemment pour organiser l’admission de nouveaux membres du Parti, début 2025. Que ce soit la première fois ou la suivante, chaque fois que j’y viens, je suis ému, car c’est l’occasion de mieux comprendre ce terrain et le travail accompli par la génération précédente", a déclaré le journaliste Pham Quang Hùng, du Centre d’information de la VNA pour le Sud.

Une reconnaissance nationale

Pour ses contributions immenses à la cause de libération nationale, la VNA est fière d’avoir reçu à trois reprises le titre honorifique de Héros : Héros du Travail à la période du Renouveau en 2001 et Héros des Forces armées populaires en 2005 et 2020. C’est une reconnaissance solennelle du Parti et de l’État à l’égard des sacrifices et des apports considérables de cette agence dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Comme l’a souligné Trân Tràng Duong, président de l’Association des anciens combattants de la VNA et directeur adjoint du Centre d’information de l’agence pour le Sud : "La VNA est l’organe de presse comptant le plus grand nombre de martyrs au Vietnam. Elle a laissé une génération héroïque, qui a vécu et combattu dans la forêt de Chàng Riêc".

"Les générations suivantes doivent perpétuer cette tradition. C’est précisément cet esprit qui forge aujourd’hui la résilience et le rayonnement de la VNA à l’ère du renouveau et de l’intégration numérique", a-t-il précisé.

Quê Anh - VNA/CVN