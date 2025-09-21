Rizières et buffles : l’expérience inoubliable des touristes étrangers à Ninh Binh

À Ninh Binh, au-delà des sites incontournables tels que Tràng An, Tam Côc - Bich Dông, l’ancienne capitale Hoa Lu ou encore la pagode de Bai Dinh, de plus en plus de voyageurs internationaux choisissent désormais des circuits immersifs au cœur de la campagne vietnamienne.

Nourrir les buffles, les monter à cru, repiquer le riz ou plonger les mains dans la boue pour attraper des poissons à l’aide d’un panier en bambou : autant d’expériences authentiques qui séduisent les curieux.

Peu auraient imaginé que ces activités, jadis synonymes de labeur quotidien pour les paysans, deviendraient un produit touristique original et irrésistible.

Une immersion grandeur nature dans la vie paysanne

Au site de la grotte du Buffle, situé dans le hameau de Dam Khê (quartier de Nam Hoa Lư), des centaines de visiteurs internationaux affluent chaque jour pour se glisser dans la peau d’un fermier vietnamien.

Vêtus de la traditionnelle tunique brune et coiffés du chapeau conique, ils participent aux travaux agricoles, cuisinent et partagent des repas rustiques sur place, dans une atmosphère conviviale et champêtre.

La curiosité et l’enthousiasme sont palpables. Stefano Grossi, Italien né en 1963 et venu pour la première fois au Vietnam avec sa famille, témoigne avec un large sourire : "C’est notre première visite au Vietnam et notre première expérience de ce genre. Je me sens à la fois excité, détendu et très heureux. À Milan, jamais nous n’aurions eu l’occasion de vivre une telle immersion. C’est, à mes yeux, une expérience inestimable".

Un couple français a également emmené ses deux petites filles de 4 et 5 ans pour essayer la balade à dos de buffle et la pêche traditionnelle. Si, au départ, les enfants se montraient craintives face à l’animal imposant, les encouragements de leurs parents ont suffi à les rassurer. Bientôt, elles riaient aux éclats, perchées sur le dos du buffle, savourant l’instant.

Une offre née des attentes des visiteurs étrangers

Selon Vu Thi Huyên, responsable de l’exploitation du site, l’idée de développer ces circuits immersifs est née de la demande des touristes eux-mêmes.

"Beaucoup d’étrangers ne souhaitent pas seulement admirer les paysages ou se reposer. Ils veulent plonger dans la culture paysanne vietnamienne, comprendre le quotidien rural et renouer avec une authenticité parfois oubliée", explique-t-elle.

Mme Huyên précise : "Jusqu’à présent, l’offre touristique de Ninh Binh se concentrait surtout sur des excursions d’une journée, avec peu de diversité. En créant ce type de parcours, nous voulons mettre en valeur la richesse de la culture vietnamienne et présenter le modèle agricole traditionnel qui perdure encore dans nos campagnes".

Des expériences à la carte

Pour 75.000 dôngs (environ 3 euros), les visiteurs peuvent découvrir la grotte du Buffle, déguster une boisson et participer à diverses activités ludiques : nourrir les canards et les buffles, pêcher des carpes, visiter une grotte, explorer une bambouseraie ou encore traverser un pont de singe.

Avec un forfait plus complet, proposé à 45 dollars (près d’un million de dôngs par personne), les voyageurs accèdent à une immersion plus approfondie : plantation de riz, pêche traditionnelle avec nasse en bambou, promenade à dos de buffle, préparation de repas et dégustation de la gastronomie locale.

Ce type de tourisme rural expérientiel ne se contente pas de générer des revenus supplémentaires pour les habitants. Il offre surtout aux voyageurs étrangers des moments uniques et mémorables, inscrivant leur passage à Ninh Binh dans le registre des souvenirs inoubliables.

