L'Agence Vietnamienne d'Information célèbre 80 ans d'influence mondiale

Évoquant la coopération internationale de la VNA, sa directrice générale, Vu Viêt Trang, a souligné que pendant la guerre, l’Agence de presse vietnamienne (aujourd’hui Agence Vietnamienne d’Information) bénéficiait du soutien des agences de presse étrangères pour diffuser ses informations à l’extérieur. Les dépêches de l’Agence de presse vietnamienne revêtaient alors une importance particulière pour de nombreux partenaires et étaient transmises à de grandes agences telles que TASS (Union soviétique, aujourd’hui Fédération de Russie) et Xinhua (Chine), contribuant à mieux faire comprendre la réalité au Vietnam et à forger l’image d’un peuple courageux et épris de paix.

Tissage des liens d'amitié

Dès février 1949, l’Agence de presse vietnamienne a commencé à recevoir les informations de TASS et de Xinhua. Elle a ensuite diffusé les dépêches de l’AFP (France), en provenance de Paris et de Saïgon, tout en recueillant des informations transmises par ses correspondants à Bangkok et à Yangon.

La VNA a établi des relations de coopération avec les agences de presse des pays d’Europe de l’Est ainsi qu’avec certaines agences du monde capitaliste. Son réseau de correspondants permanents et de bureaux régionaux s’est progressivement élargi, notamment à Alger (Algérie), La Havane (Cuba) et Moscou (Union soviétique). En 1969, l’Agence de presse vietnamienne a rejoint l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA).

Dans ces années de lutte particulièrement difficiles, et dans un esprit de “partage des épreuves”, la VNA a envoyé de nombreux experts au Laos pour aider à fonder l’Agence de presse Pathet Lao (KPL), ainsi qu’au Cambodge pour soutenir le développement des ressources humaines de l’agence SPK (aujourd’hui AKP).

La VNA et la KPL entretiennent une relation étroite, chaleureuse, sincère et fraternelle, considérée comme un modèle rare et exemplaire dans le monde. Lors de l’entretien qui s’est tenu le 20 novembre 2024 au siège de la KPL à Vientiane entre la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, et son homologue de la KPL, Vannasin Simmavong, ce dernier a salué la coopération fructueuse entre les deux agences, reflétant l’amitié grandiose, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam. Il a exprimé sa profonde gratitude envers la VNA pour son soutien constant et précieux, apporté dans un esprit de camaraderie et de confraternité professionnelle, contribuant de manière significative à l’œuvre de défense et de développement du pays.

La coopération entre la VNA et l’AKP illustre la solidarité étroite entre les peuples vietnamien et cambodgien, forgée dans les années difficiles de la lutte commune contre le régime génocidaire des Khmers rouges, avec l’objectif partagé de paix et de développement durable.

L’esprit de responsabilité et la conviction qu’”Aider un ami, c’est s’aider soi-même” ont permis aux experts en agence de presse de cette époque de jeter les bases d’une relation particulière entre la VNA et des agences de la région.

Après 1975, la VNA a poursuivi l’élargissement de sa coopération internationale. Ses bureaux de représentation à l’étranger se sont progressivement multipliés. Les journalistes permanents n’assuraient pas seulement la mission d’information, mais jouaient aussi le rôle de véritables “diplomates de la presse”, contribuant à promouvoir l’image du pays, de son peuple et de sa culture auprès des amis internationaux.

La période du Renouveau a ouvert une nouvelle phase de développement de la VNA dans l’extension de ses relations extérieures. Dans l’esprit d’une intégration internationale sans cesse renforcée, la VNA a consolidé sa coopération avec ses partenaires traditionnels tout en élargissant son réseau et en approfondissant ses liens avec de grandes agences mondiales telles que l’AFP (France), l’AP (États-Unis), Reuters (Royaume-Uni) et Kyodo (Japon).

Une présence active dans les instances de presse mondiales

Aujourd’hui, la VNA entretient des relations de coopération avec plus de 40 agences et organes de presse à travers le monde. Ces relations contribuent non seulement efficacement au travail d’information extérieure, au renforcement des liens entre le Vietnam et les autres pays, ainsi qu’au processus d’intégration internationale, mais elles renforcent aussi le prestige de la VNA sur la scène mondiale.

La VNA participe activement aux activités des organisations de presse internationales telles que l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) et le Conseil des agences de presse de l’ASEAN (SEANWFZ). Elle a organisé des événements internationaux tels que les réunions du Comité exécutif de l’OANA et renforcé la coopération dans le cadre du Mouvement des non-alignés ainsi que des activités de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ce sont des forums permettant à la VNA de consulter les expériences de ses partenaires tout en affirmant son statut d’agence nationale sur la carte mondiale de la presse.

Selon Mᵐᵉ Viêt Trang, l’information extérieure constitue un domaine auquel le Parti et l’État accordent une attention particulière et représente l’un des deux piliers essentiels de la VNA. Cette dernière a mis en œuvre de manière efficace la Conclusion N°57 du 15 juin 2023 du Politburo sur le renforcement de la qualité et de l’efficacité de l’information extérieure dans le nouveau contexte. Forte d’une équipe de journalistes spécialisés, maîtrisant les langues étrangères et dotés de solides compétences professionnelles, la VNA développe trois produits d’information extérieure d’envergure nationale, conformément à la Décision N°1976.

Ses unités chargées de l’information extérieure ont su saisir rapidement les tendances du numérique et, à ce jour, sont toutes passées au modèle multimédia, intégrant des productions numériques et l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans le processus rédactionnel. Les journalistes et rédacteurs sont présents dans de nombreux événements au Vietnam comme à l’étranger, diffusant à l’international des informations sur le pays pour mieux le faire connaître et rapprocher le Vietnam du reste du monde.

L’information extérieure est déployée sous diverses formes. Le journal Vietnam News and Law organise des tables rondes afin de fournir des informations utiles aux partenaires intéressés par le Vietnam. Le Courrier du Vietnam (CVN) maintient avec succès le concours d’écriture journalistique “Jeunes Reporters Francophones”, contribuant à rapprocher les jeunes de la communauté francophone. Ce concours est organisé par le CVN, avec le soutien de la Représentation régionale de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique (REPAP-OIF) et du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) à Hanoï.

Au XXIe siècle, la VNA a connu de profondes mutations dans sa coopération internationale, en saisissant à temps les tendances du journalisme moderne et en les adaptant à ses propres conditions. De nombreux accords internationaux ont été renouvelés, incluant l’échange de nouveaux types d’informations. D’une agence à la recherche de partenaires étrangers, la VNA est devenue une institution sollicitée par de nombreuses agences de presse internationales pour établir des relations de coopération. Son action s’inscrit toujours dans le prolongement de la diplomatie nationale, nombre de ses accords étant signés dans le cadre des activités diplomatiques de haut niveau des dirigeants du Parti et de l’État.

Former par-delà les frontières : la coopération journalistique

Un point fort de cette coopération internationale réside dans la formation. La VNA a envoyé de nombreuses délégations de journalistes, de rédacteurs et de techniciens suivre des stages à l’étranger, tout en accueillant des experts internationaux venus transmettre leur savoir-faire en journalisme moderne. Elle a également ouvert des cours de perfectionnement pour les journalistes de la KPL et de l’AKP. Les publications extérieures de la VNA ont renforcé leur coopération internationale afin de mieux servir l’information extérieure.

La VNA participe aussi activement aux prix de journalisme internationaux. En février 2025, lors de la 54e réunion du Comité exécutif de l’OANA à Kuala Lumpur en Malaisie, son secrétariat a annoncé que la VNA avait remporté deux des trois premiers prix OANA 2024, dont celui du meilleur reportage photo et celui du meilleur article.

Depuis 80 ans, quelles que soient les circonstances, la VNA s’est toujours montrée active et proactive dans le développement de la coopération internationale, contribuant ainsi à renforcer la compréhension entre les peuples, à promouvoir les relations d’amitié entre le Vietnam et les autres nations, et à accroître le prestige et le statut du Vietnam en général et de la VNA en particulier.

