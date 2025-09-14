L'Agence Vietnamienne d'Information : nouvelle ère, nouvelle ambition

À l'occasion du 80 e anniversaire de la fondation de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), sa directrice générale, Vu Viêt Trang, a partagé sa vision de la mission historique, du rôle institutionnel et des orientations stratégiques de l'agence nationale de presse en cette nouvelle ère pour le pays.

Madame, en regardant le parcours de 80 années d'édification et de développement de la VNA aux côtés de la nation, quels aspects vous émeuvent le plus et suscitent votre plus grande fierté ?

Le 15 septembre 1945, à peine treize jours après que le Président Hô Chi Minh eut proclamé la Déclaration d’indépendance, le premier bulletin de l’Agence de presse vietnamienne (maintenant l’Agence Vietnamienne d’Information) fut diffusé en trois langues : vietnamien, anglais et français. Cet événement marqua non seulement la naissance de l’agence nationale de presse, mais affirma d’emblée son rôle pionnier : porter la voix de l’indépendance et de la liberté du peuple vietnamien auprès de l’ensemble de la nation et des amis du monde entier.

Depuis 80 ans, la VNA a accompagné la nation à travers toutes les étapes de son histoire. Durant les résistances contre le colonialisme et l’impérialisme pour défendre l’intégrité sacrée du territoire, les générations de journalistes de la VNA ont été présentes sur les champs de bataille les plus âpres, transmettant des informations véridiques et opportunes. Près de 260 journalistes de la VNA sont tombés héroïquement au front ; beaucoup d’autres ont porté des séquelles à vie, certains étant victimes de l’agent orange, laissant des traces durables sur les générations suivantes. Ces sacrifices bouleversants demeurent le témoignage vivant de la bravoure, de la foi inébranlable et de l’engagement des journalistes révolutionnaires.

Dans la période de paix, de réunification et de renouveau, la VNA a continué d’affirmer son rôle de “source d’information officielle du Parti et de l’État”, reflétant les grandes réussites de l’édification nationale et du renouveau engagé par le Parti depuis 1986. De quelques dépêches initiales en trois langues, l’agence est devenue un média multiple, diffusant en plus de dix langues. Avec 34 bureaux de représentation dans le pays et 30 à l’étranger, elle constitue un vaste réseau assurant la continuité de l’information du centre aux localités, tout en portant la voix du Vietnam sur la scène mondiale et en renforçant les liens avec la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Non seulement présents sur les forums diplomatiques, économiques et culturels, les journalistes se trouvent aussi toujours à l’avant-poste de la vie sociale : au cœur des tempêtes et catastrophes naturelles, durant les moments critiques de la lutte nationale contre la pandémie de COVID-19, ou encore sur les zones frontalières et insulaires où les forces armées veillent jour et nuit à la défense de la souveraineté nationale. Partout, ils assument une mission noble : fournir une information rapide, précise et humaine, partager les difficultés, encourager les esprits et affirmer la force de l’unité nationale. Cette image illustre avec force le rôle de “secrétaire de l’époque” et la stature de “combattants de première ligne sur le front de l’information” des journalistes de la VNA.

Comment évaluez-vous le rôle de la VNA dans le processus de transformation numérique, notamment dans le contexte actuel marqué par une forte concurrence sur l'information ?

Depuis sa connexion à Internet en 1998, la VNA a progressivement affirmé son rôle de pionnière dans l’informatisation du journalisme. En 2008, le journal en ligne VietnamPlus est officiellement né, ouvrant la voie à un flux d’informations électroniques officielles et multilingues. Ensuite, un système de journalisme de données, l’infographie et la presse mobile ont été développés, répondant aux besoins de plus en plus diversifiés du public. Ces dernières années, l’agence a accéléré l’application de l’intelligence artificielle et du big data, produisant des contenus modernes et interactifs. Ce parcours illustre une agence en constante innovation et créativité, devenue un véritable organe de presse multimédia de référence, pionnière de la transformation numérique dans le journalisme révolutionnaire vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, l’humanité vit dans un contexte de concurrence informationnelle acharnée, où la rapidité de diffusion constitue un atout majeur. Les informations non vérifiées s’infiltrent, se mélangent sur l’autoroute de l’information et parfois éclipsent les officielles. Les fausses nouvelles, les contenus toxiques et les informations biaisées prolifèrent dans l’espace virtuel, posant un défi sérieux à la sécurité informationnelle, à la confiance sociale et à la stabilité politique. Dans ce contexte, le rôle de la presse révolutionnaire devient d’autant plus essentiel : non seulement fournir l’information, mais aussi servir de passerelle entre le peuple, le Parti et l’État ; renforcer la confiance sociale et susciter le consensus pour la réussite de toutes les missions révolutionnaires. En tant qu’organe de presse multimédia de premier plan, la VNA bénéficie de la confiance du public comme source officielle, objective et véridique, contribuant à défendre les fondements idéologiques du Parti, à renforcer le consensus social et à préserver la confiance durable du peuple dans la direction du Parti et la gestion de l’État.

Quelles seront les priorités stratégiques de la VNA dans la prochaine période, afin d'assumer pleinement sa mission de pionnière sur le front de l'information et de défendre les fondements idéologiques du Parti ?

Dans la nouvelle phase de développement, les fonctions et missions de la VNA s’alignent étroitement sur les orientations stratégiques définies par le Parti. La Résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique exige que l’agence poursuive vigoureusement la numérisation de la presse, édifie une infrastructure technologique moderne, développe le journalisme de données et l’intelligence artificielle afin de renforcer sa compétitivité informationnelle.

Photo : VNA/CVN

La Résolution N°59 sur l’intégration internationale appelle la VNA à intensifier son rôle dans l’élargissement de la coopération internationale et l’information extérieure, servant efficacement l’œuvre de développement rapide et durable du pays. De fait, tout au long de ses 80 années d’existence, cette agence s’est efforcée de bâtir la confiance auprès du public régional et mondial. Actuellement, elle collabore et échange des informations avec plus de 40 agences de presse et organisations médiatiques prestigieuses dans le monde. Grâce à cela, ses sources d’information sont riches, multilatérales, précises et actualisées, tout en projetant une image du Vietnam à la fois globale et approfondie. C’est la base qui permet à l’agence de mieux assumer son rôle de passerelle informationnelle entre le Vietnam et ses amis aux quatre coins du monde.

La Résolution N°66 sur le renouvellement de l’élaboration et de l’application de la loi donne à la VNA pour la responsabilité d’être à la fois un organe de communication et une source d’information et de consultation, contribuant à perfectionner les institutions et à renforcer l’efficacité de la gestion étatique dans le domaine de la communication.

La Résolution N°68 sur le développement de l’économie privée demande à la VNA d’assurer une information rapide, précise et objective sur le développement de la dynamique de ce secteur - moteur essentiel de l’économie nationale -, accompagnant ainsi le gouvernement et la communauté entrepreneuriale sur la voie de l’intégration.

Ainsi, la réalisation de ces quatre résolutions revient à accomplir la mission historique de l’agence : être pionnière sur le front de l’information, protéger la base idéologique du Parti, contribuer à l’édification du cadre juridique, à la promotion de l’image nationale et au renforcement de la puissance interne de la nation. Il ne s’agit pas seulement d’une tâche politique, mais aussi d’une responsabilité vis-à-vis de l’histoire, du peuple et de l’avenir du pays.

En ce moment hautement symbolique, quel message souhaitez-vous adresser aux journalistes et rédacteurs de la VNA qui, dans cette nouvelle ère pour la nation, continuent de faire rayonner la glorieuse mission de l'agence nationale d'information ?

À l’ère numérique où l’information est à la fois une ressource et un défi, la VNA s’est engagée dans une transformation profonde. Ses produits de presse modernes - journalisme de données, infographies interactives, plateformes mobiles, recours à l’intelligence artificielle - témoignent d’une créativité constante et d’une capacité à s’adapter aux tendances globales.

La célébration des 80 ans de la VNA n’est pas seulement l’occasion de s’enorgueillir d’une tradition riche, mais aussi un rappel de la responsabilité historique qui incombe à ses journalistes. Face aux nouvelles exigences de l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, l’agence doit continuer de faire valoir son caractère, son intelligence et sa capacité d’innovation, afin d’affirmer sa place en tant qu’agence nationale d’information de premier plan, à la hauteur des grandes agences régionales et mondiales.

Avec sa fidélité inébranlable au Parti, son aspiration constante au renouveau et la volonté d’affirmer sa stature internationale, la VNA aborde cette nouvelle étape dans un esprit pionnier et avec une détermination sans faille, résolue à écrire de nouvelles pages glorieuses de son histoire. L’agence a été décorée du titre de “Héros du travail pendant la période de Renouveau” en 2001, “Héros des Forces armées populaires” en 2005 et “Héros des forces armées populaires pour l’Agence de presse Giai Phong” en 2020. La VNA demeure un organe d’information stratégique, un lien essentiel entre le Parti, l’État et le peuple, ainsi qu’une source d’information fiable du Vietnam auprès des amis des cinq continents.

Nguyên Thành - TT/CVN