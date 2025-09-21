Cô Tô : vers un modèle de développement durable

La Résolution N o 06 du Comité provincial du Parti de Quang Ninh a propulsé l’île de Cô Tô vers un développement socio-économique durable, la transformant en un modèle de prospérité et de sécurité, où tourisme et défense nationale s’unissent pour bâtir l’avenir.

Photo : VNA/CVN

Située dans la province de Quang Ninh, Cô Tô est bien plus qu’une destination touristique : c’est un point stratégique de la défense nationale, un rempart face à la mer. Autrefois confrontée à des défis majeurs tels que manque d’électricité, d’eau potable et isolement, l’île a connu une transformation remarquable, accélérée par la mise en œuvre de la Résolution No06-NQ/TU. Ce document, approuvé par le Comité provincial du Parti, vise un développement socio-économique durable étroitement lié à la sécurité et à la défense.

Adoptée le 17 mai 2021, la Résolution No06 cible les communautés ethniques minoritaires, les zones montagneuses, frontalières et insulaires. À Cô Tô, son impact est manifeste : plus de 259,5 milliards de dôngs ont été alloués entre 2021 et 2025 pour sa mise en œuvre. Ces fonds ont permis une refonte complète des infrastructures, essentielle pour améliorer la qualité de vie et dynamiser l’économie locale.

La Résolution No06 a agi comme levier de modernisation. Les routes, autrefois rudimentaires, sont désormais entièrement asphaltées ou bétonnées, facilitant la circulation et le transport des marchandises. Le système éducatif a été renforcé : 100% des écoles ont obtenu le statut d’établissement national de niveau 1 en 2022, et deux d’entre elles ont atteint le niveau 2 en 2024.

Dans le domaine de la santé, le Centre médical de l’île a été agrandi et modernisé pour accueillir plus de 60 lits, tandis que les trois stations locales répondent aux normes de soins de base. La gestion de la santé publique est entièrement numérisée, offrant un modèle d’efficacité.

Les centres de la culture et maisons communautaires ont été rénovés ou construits dans tous les villages, avec accès à Internet et bibliothèques. Chaque foyer est désormais raccordé au réseau électrique national, et six lacs de retenue, associés à quatre stations de traitement, garantissent un approvisionnement en eau potable pour les résidents comme pour les touristes.

Photo : Bao Quang Ninh/CVN

L’un des résultats les plus marquants de la Résolution 06 est la réorientation économique de Cô Tô. Autrefois centrée sur la pêche artisanale, l’île s’est tournée vers un modèle fondé sur les services, la pêche et l’agriculture. Le tourisme durable est devenu le pilier de cette stratégie, avec d’importants investissements dans les infrastructures : ports, plages, hébergements, loisirs.

L’accent est mis sur l’éco-tourisme et le tourisme communautaire, soutenus par la transformation numérique pour la promotion et la gestion. Cette approche a porté ses fruits : entre 2021 et 2025, plus de 873.600 visiteurs ont été accueillis, générant plus de 2.000 milliards de dôngs de recettes. Rien que sur les trois premiers mois de cette année, l’île a reçu plus de 7.800 touristes, pour des revenus de 23,4 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la pêche est devenue une activité à forte valeur ajoutée, avec le développement de l’aquaculture et de la transformation des produits de la mer. Fin 2024, la superficie aquacole atteignait 69,1 ha, produisant 350 tonnes par an, soit une valeur de 35 milliards de dôngs. Quarante-deux foyers vivent désormais de cette activité, et neuf chaînes de valeur intégrées ont été créées pour la production et la transformation. Cô Tô se distingue avec 66 produits certifiés OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit), dont quatre ont obtenu une note de 4 étoiles, renforçant sa réputation de pôle de production de qualité.

Les avancées socio-économiques de Cô Tô sont indissociables de sa mission de défense et de sécurité. Poste avancé de la souveraineté maritime du Vietnam, l’île renforce continuellement ses forces armées et sensibilise la population à cette mission essentielle.

Photo : VNA/CVN

Les succès obtenus illustrent la pertinence des orientations des autorités locales. En appliquant la Résolution No06, Cô Tô a trouvé un équilibre harmonieux : développement économique soutenu par une aquaculture durable et un éco-tourisme respectueux de l’environnement, tout en consolidant sa position stratégique en matière de défense.

Ce modèle incarne la capacité du Vietnam à relier progrès socio-économique et sécurité nationale, garantissant un avenir prospère et sûr pour les habitants de Cô Tô.

Hông Anh/CVN