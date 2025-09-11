Relance confirmée : les touristes étrangers affluent cet automne

Le tourisme vietnamien a franchi un nouveau cap en août, accueillant un nombre de visiteurs internationaux sans précédent pour ce mois, tandis que le secteur affiche l’ambition d’atteindre 25 millions de visiteurs étrangers sur l’ensemble de l’année 2025.

>> Congés de la Fête nationale : un moteur pour le tourisme et la consommation intérieure

>> Le Vietnam s’affiche comme une destination phare même si la concurrence grandit

>> Tourisme et transition énergétique : un virage stratégique pour l’avenir

Photo : Bùi Toàn/CVN

Selon les données publiées par l’Office général des statistiques, le Vietnam a accueilli près de 14 millions de visiteurs internationaux au cours des huit premiers mois de l’année, soit une hausse de près de 22% par rapport à la même période en 2024. Pour le seul mois d’août, plus de 1,68 million d’entrées ont été enregistrées, en progression de 8% par rapport à juillet et constituant le meilleur résultat jamais atteint pour un mois d’août.

L’Office attribue cette performance à une politique de visas plus favorable, à des campagnes de promotion intensifiées et aux nombreuses activités culturelles et festives organisées à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, qui ont stimulé l’attractivité du pays.

Infographie : VnExpress/CVN

La hiérarchie des principaux marchés émetteurs reste stable. La Chine conserve sa première place avec plus de 410.000 visiteurs, représentant 25% du total, suivie de près par la Corée du Sud avec plus de 380.000 arrivées. Viennent ensuite Taïwan (Chine), le Japon, les États-Unis et d’autres marchés régionaux.

Fait marquant, la Russie s’impose comme le marché en plus forte croissance, avec plus de 62.500 arrivées en août, soit une hausse spectaculaire de 300% sur un an. D’autres marchés affichent également des progressions notables : les Philippines (+164%), l’Inde (+140%) et la Chine (+134%).

Un objectif annuel ambitieux : 25 millions de visiteurs

L’année 2025 est marquée par une série de records pour le tourisme vietnamien. Mais atteindre l’objectif annuel de 25 millions de visiteurs internationaux reste un défi de taille.

Infographie : VnExpress/CVN

"C’est une cible très élevée", reconnaissent les responsables de l’Administration nationale du tourisme. D’ici la fin de l’année, il faudrait encore accueillir 10 millions de visiteurs supplémentaires, soit une moyenne de 2,5 millions par mois. À titre de comparaison, le record historique a été enregistré en mars dernier, avec près de 2,1 millions d’arrivées.

Lors de la conférence "Synergie - Ciblage - Accélération", organisée le 5 septembre dans le cadre de la Foire internationale du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le vice-directeur général Hà Văn Siêu a souligné que : "Pour atteindre cet objectif, le secteur devra redoubler d’efforts et mettre en œuvre des solutions réellement innovantes".

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

De son côté, le directeur général de l’Autorité nationale du tourisme, Nguyễn Trùng Khánh a rappelé que "l’Asie de l’Est et l’ASEAN représentent actuellement les marchés de proximité les plus importants, tant en volume qu’en part de marché".

Les experts présents ont proposé plusieurs pistes : élargir les politiques d’exemption ou de gratuité de visas pour les pays de la zone, développer le tourisme maritime, multiplier les liaisons aériennes directes, créer des produits originaux différenciés, et offrir davantage de soutien aux petites et micro-entreprises du secteur.

Diversifier les produits et améliorer l’accueil

Les autorités locales sont également invitées à renforcer la gestion des destinations afin d’assurer la sécurité et la tranquillité d’esprit des visiteurs.

Photo : My Phuong/VNA/CVN

Certaines agences de voyages ont recommandé de réduire les délais d’enregistrement dans les aéroports, de simplifier les procédures pour les groupes de voyageurs "caravanes" et de développer de nouvelles offres comme le tourisme pour le shopping ou les produits touristiques nocturnes.

Pour les marchés européens, nord-américains et océaniens, jugés stratégiques pour la clientèle haut de gamme, les experts suggèrent de mettre en place des plans de promotion à long terme, d’ouvrir des bureaux de représentation dans les pays cibles, d’étendre l’exemption de visas à davantage de nationalités et de développer des produits adaptés spécifiquement à ces segments.

Avec ces orientations, le Vietnam espère atteindre et même dépasser son objectif de 25 millions de visiteurs internationaux en 2025, consolidant ainsi sa place parmi les destinations touristiques les plus dynamiques de la région.

Phuong Anh - Câm Sa /CVN