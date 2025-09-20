Quang Ninh, “forteresse d’acier” aux avant-postes du Nord-Est

Pôle économique majeur du Nord-Est, la province de Quang Ninh est également un “bouclier d’acier” pour la défense nationale. Sa position géographique, à la croisée des frontières terrestres et maritimes, en fait un point névralgique pour l’édification d’une zone de défense complète et résiliente.

La province de Quang Ninh (Nord-Est) a su conjuguer essor économique, consolidation de la défense, modernisation des infrastructures et renforcement de l’unité populaire. Cette approche proactive et méthodique lui permet de se préparer à toute éventualité, tout en jetant les bases d’un développement durable.

Un front pionnier proactif

À l’extrémité Nord-Est du pays, l’ancienne ville de Móng Cái (actuellement les quartiers de Móng Cái 1, 2, 3 et les communes de Hai Son, Hai Ninh, Vinh Thuc) occupe une position stratégique en matière de défense et de sécurité. Avec plus de 78 km de frontières terrestres et maritimes, elle constitue à la fois une porte d’entrée pour le commerce international et une zone à haut risque, exposée à la contrebande, à l’immigration illégale et à diverses menaces non traditionnelles.

Face à ces défis, Móng Cái a pris l’initiative de construire sa zone de défense (ZD) en temps de paix. Des exercices militaires de grande envergure, intégrant des scénarios réalistes et la gestion de menaces non conventionnelles, témoignent d’une préparation minutieuse.

Le lieutenant Vu Tuân Anh, chef adjoint du Commandement militaire local, affirme : “Nous n’attendons pas qu’une situation se présente pour organiser notre défense. Tous les ouvrages, plans et forces sont préparés bien à l’avance. Móng Cái est la ligne de front ; la moindre passivité ici mettrait l’ensemble de la région sous pression”.

Entre 2021 et 2023, plus de 100 milliards de dôngs ont été investis dans la ZD locale. La ville a modernisé ses dépôts de munitions, construit le nouveau siège du Commandement militaire de Trà Cô et, fait unique dans la province, mis en place un groupe de miliciens permanents pour patrouiller la frontière.

Tous les quartiers et communes disposent désormais d’un poste de police régulier, travaillant en étroite coordination avec l’armée et les garde-frontières pour gérer les incidents inter-agences.

Un mécanisme de coordination “3-en-1” - armée, police, garde-frontières - a été instauré. Ces forces unifiées assurent le contrôle des frontières, la gestion du territoire et le traitement des affaires complexes. À ce jour, l’ensemble des communes et quartiers ont mené à bien leurs exercices de défense.

La coopération frontalière et la diplomatie de défense sont menées méthodiquement, à travers des patrouilles conjointes, des jumelages entre postes frontières et des échanges avec les forces chinoises de protection des frontières. Ces initiatives contribuent à une zone frontalière pacifique et stable.

Zone de défense complète et moderne

Grâce à sa configuration géographique unique, Quang Ninh est la seule province vietnamienne à cumuler trois atouts : une frontière terrestre, un littoral maritime et un poste-frontière international. C’est pourquoi le gouvernement et le ministère de la Défense la considèrent comme une zone stratégique prioritaire pour la construction d’une ZD robuste, moderne et proactive.

La province a lancé plusieurs politiques majeures, dont le Projet de planification pour la construction de la ZD provinciale et locale, à l’horizon 2030 avec vision jusqu’en 2045. La défense nationale est désormais intégrée aux plans de développement urbain, industriel et économique côtier, assurant un équilibre optimal entre croissance et sécurité.

L’investissement dans les infrastructures de défense est rigoureux. La première phase de la base de combat provinciale a été achevée pour 120 milliards de dôngs, accompagnée d’une base logistique-technique de 80 milliards. Le terrain d’entraînement militaire 493 a été mis en service à Ðông Triêu (actuellement les quartiers de Ðông Triêu, Bình Khê, Mao Khê, Hoàng Quê), tandis qu’un autre de 5.000 ha, l’un des plus vastes du Nord, est en cours de planification à Ba Che. Les dépôts d’armes, quartiers généraux et ouvrages de combat de campagne sont également modernisés et adaptés au relief local.

À ce jour, 9 des 13 localités ont construit leur base de combat, pour un investissement total d’environ 230 milliards de dôngs. Ha Long, Ba Che, Tiên Yên, Câm Pha, Móng Cái et Vân Ðôn se distinguent par leur efficacité, leur pragmatisme et leur respect des délais.

Quang Ninh s’attache aussi à renforcer ses effectifs et à améliorer ses mécanismes opérationnels. Conformément à la Directive 839 de la Commission militaire centrale, 13 commandements militaires de district ont été dissous. Un nouveau modèle de direction, où le commandement militaire provincial supervise directement les garde-frontières, a été mis en place pour une coordination renforcée et une réactivité accrue.

Les forces armées provinciales sont puissantes et bien structurées. L’entraînement et la préparation au combat sont rigoureux, avec plus de 80% des inspections notées “bien” ou “excellent”. Les milices, forces d’autodéfense et de réserves sont formées de manière réaliste et jouent un rôle clé dans la gestion des incidents locaux.

Les exercices de la ZD sont organisés chaque année avec une grande qualité. Depuis 2020, la province en a mené 13 au niveau de district et près de 200 au niveau communal. Elle a également réalisé avec succès un exercice international conjoint avec la Chine, illustrant son ouverture et son dynamisme en matière de diplomatie de défense.

“La force de Quang Ninh réside dans la transition d’une approche administrative vers un modèle intégré, proactif et durable. Les localités n’agissent pas pour le spectacle, mais intègrent réellement la défense nationale à chaque étape de leur développement”, affirme le colonel Khúc Thanh Du, chef du Commandement militaire provincial.

De Móng Cái à Cô Tô, de Ðông Triêu à Bình Liêu, Quang Ninh déploie une stratégie de défense locale méthodique et résiliente. La construction d’une ZD ne se limite pas aux infrastructures : elle incarne un processus global de consolidation de la défense et de la sécurité.

Dans un contexte de menaces traditionnelles et non traditionnelles entremêlées, l’établissement d’une ZD n’est plus une option, mais une condition sine qua non pour préserver l’indépendance, la souveraineté, la stabilité et le développement. Quang Ninh démontre que plus la frontière est forte, plus la nation est puissante, et que la défense est le socle de la confiance en l’avenir.

Texte et photos : QN - Huong Linh/CVN