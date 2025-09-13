Hanoï stimule l’agrotourisme

Hanoï mise sur son riche patrimoine rural et ses atouts naturels pour dynamiser l’agrotourisme, un levier clé pour le développement économique et culturel local. En favorisant l’intégration entre agriculture durable, artisanat local et tourisme, la capitale vietnamienne crée des opportunités économiques tout en préservant ses traditions et en assurant un avenir durable à ses communautés rurales.

>> Hanoï : Les étrangers séduits par l’atmosphère festive et solennelle de la Fête nationale

>> Un périple de légende à Hanoï en moto de l’époque des subventions

>> Hanoï accueille plus de 2 millions de visiteurs lors des congés de la Fête nationale

>> Hanoï : le train du patrimoine culturel des cinq portes en service

Photos : CTV/CVN

Face à une urbanisation rapide et à la diminution des terres agricoles, Hanoï exploite son atout suburbain en développant l’agrotourisme, lié à la préservation de la culture traditionnelle et à la création d’une économie rurale moderne. L’objectif est de diversifier la valeur agricole, de stimuler la croissance locale et d’assurer des moyens de subsistance durables aux agriculteurs.

Avec des zones rurales vastes, diversifiées et culturellement riches, Hanoï a identifié l’agrotourisme communautaire comme un pilier de la croissance économique locale. Cette approche contribue à restructurer l’agriculture vers la durabilité, à attirer les investissements et à créer des emplois.

La ville compte plus de 1.000 villages d’artisanat et communautés des artisans traditionnels, véritables trésors culturels et artisanaux au fort potentiel touristique.

Selon Nguyên Xuân Dai, directeur du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, la ville vise à soutenir le développement de l’image de marque et la certification collective d’au moins 100 villages d’artisanat d’ici fin 2025, 64 d’entre eux ayant déjà atteint cet objectif en 2024.

Photo : VNA/CVN

Le programme OCOP (À chaque commune son produit) de Hanoï aide à renforcer l’agrotourisme. Seize centres d’innovation et de design dédiés à la promotion des produits OCOP et des villages d’artisanat ont été créés, reliant les villages d’artisanat et les produits agricoles aux marchés touristiques et offrant des canaux de distribution efficaces.

Des modèles réussis attirent les visiteurs, notamment la coopérative Van An, qui associe production agricole propre et visites scolaires, un vignoble biologique à Vinh Thanh qui associe agriculture et homestay, et le village de bonsaïs de Hông Vân, haut lieu touristique OCOP qui attire plus de 60.000 visiteurs par an. Ces succès démontrent clairement le potentiel et l’efficacité de l’agrotourisme à Hanoï.

La directrice du Service du tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a souligné que le tourisme rural est une voie durable, alliant valeurs culturelles et écologiques tout en attirant des visiteurs nationaux et internationaux.

Photo : ST/CVN

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Manh Quyên, a souligné que l’agrotourisme facilitait les transferts de main-d’œuvre, augmente les revenus, attire les investissements et protège le patrimoine culturel. Il a appelé à une coordination plus étroite entre les secteurs de l’agriculture et du tourisme afin d’établir des chaînes de valeur allant de la production, de la transformation et des produits OCOP aux services, les coopératives et les entreprises jouant un rôle central.

Les principales priorités comprennent l’association des produits OCOP aux circuits agrotouristiques, la création de réseaux de consommation sur place et l’utilisation d’outils numériques pour cartographier les destinations, concevoir des circuits en ligne et améliorer l’expérience des visiteurs grâce aux codes QR, à la réalité augmentée/réelle et au commerce électronique.

Les communautés sont encouragées à donner la priorité à la formation professionnelle dans les domaines de l’hôtellerie, de la cuisine et de la gestion des hébergements chez l’habitant, en mettant l’accent sur l’autonomisation des jeunes et des femmes des zones rurales afin d’améliorer la qualité des services et de promouvoir des moyens de subsistance durables.

La connectivité régionale et les partenariats public-privé sont vus comme essentiels pour développer et diversifier l’offre. Hanoï encourage les tours thématiques liés aux saisons, aux festivals et aux spécialités, tout en renforçant les liens entre les agences de voyages, les coopératives et les communautés afin de créer un écosystème agrotouristique robuste.

Photo : Nam Nguyên/CVN

Les experts recommandent à Hanoï d’affiner l’aménagement du territoire pour intégrer l’agriculture et le tourisme, en privilégiant les zones agricoles écologiques, les paysages culturels et les attractions rurales distinctives. Nguyên Quang Dang, président du Comité populaire de la commune de Vinh Thanh, a souligné la nécessité de prêts préférentiels et de procédures administratives favorables aux entreprises pour attirer les investissements.

L’agrotourisme est considéré comme un pont entre croissance économique et préservation culturelle. Pour Hanoï, il représente une voie stratégique vers la construction de zones rurales avancées et d’une capitale verte, intelligente et moderne.

Tuân Phong/CVN