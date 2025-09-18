Les citoyens dispensés de présenter les documents déjà intégrés dans l’application VNeID

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné que les agents de l’administration publique ne puissent plus exiger des citoyens la présentation de documents dont les informations sont déjà intégrées dans l’application d’identité numérique VNeID.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Dans une directive publiée le 13 septembre, le chef du gouvernement a demandé d’accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques destinées à faciliter les démarches des particuliers et des entreprises, en s’appuyant sur les bases de données de la population, ainsi que sur les systèmes d’identification et d’authentification électroniques. Le ministère de la sécurité publique est chargé de proposer, d’ici novembre, des amendements réglementaires afin de permettre l’intégration des documents électroniques dans VNeID.

Le ministère devra également guider les ministères, secteurs et localités dans la connexion de leurs systèmes de traitement des procédures administratives avec la plateforme nationale d’identification et d’authentification électronique. L’exploitation des données disponibles sur VNeID devra être opérationnelle avant le 20 septembre.

Chaque mois, le ministère de la Police, en coordination avec le bureau du gouvernement et les autres organes compétents, publiera la liste des documents déjà intégrés dans VNeID, permettant de remplacer les versions papier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a en outre demandé aux ministères et aux localités de simplifier les dossiers relatifs à 324 procédures administratives désormais prises en charge par VNeID, et de réduire les formalités de 196 procédures supplémentaires qui utilisent déjà les bases de données des ministères concernés.

Les organismes compétents devront également préparer la délivrance, via VNeID, de 31 documents essentiels pour les particuliers et de 8 documents essentiels pour les entreprises. Les versions papier ne seront fournies qu’en cas de demande expresse du citoyen.

Sur la base de la proposition du ministère de la Police visant à intégrer 578 types de documents supplémentaires dans VNeID, les ministères et les localités devront étudier et mettre en œuvre cette intégration d’ici novembre.

Le gouvernement a également recommandé aux organisations, institutions et individus du secteur privé de ne pas exiger la présentation, sous forme papier ou copie, des documents déjà disponibles dans VNeID lors du traitement de transactions civiles, commerciales ou d’autres activités de la vie sociale.

La directive précise en outre que le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec les ministères de la Construction, des Finances et les collectivités locales, devra déployer la technologie biométrique au sein du système d’identification électronique VNeID. Dès octobre, cette technologie devra être pleinement opérationnelle dans tous les aéroports ; en 2025, elle sera étendue aux gares ferroviaires urbaines, à la gare centrale de Hanoï ainsi qu’aux parkings de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

La Société des aéroports du Vietnam (ACV) a été mandatée pour investir dans les infrastructures et équipements nécessaires à la mise en œuvre de la biométrie couplée à VNeID dans les aéroports, avec un achèvement prévu pour le 30 octobre.

À compter du 15 septembre, ACV, en collaboration avec les compagnies aériennes vietnamiennes, guidera les passagers afin qu’ils utilisent leur carte d’identité ou leur compte VNeID pour l’enregistrement biométrique au comptoir ou directement via l’application, leur permettant ainsi de franchir les contrôles de sécurité et d’embarquer.

À partir du 1er décembre, les comptoirs d’enregistrement ne seront maintenus que pour les passagers ayant des bagages enregistrés ou nécessitant une assistance particulière. Tous les autres voyageurs devront acheter leur billet, s’enregistrer, passer les contrôles de sécurité et embarquer grâce à la biométrie intégrée dans VNeID ou via les bornes libre-service installées dans les aéroports.

Vu Tuân - Câm Sa/CVN