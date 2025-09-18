Le PM demande de remédier aux conséquences d’un accident routier à Quang Tri

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, au nom du Premier ministre, a signé mercredi 17 septembre une dépêche ordonnant une intervention suite à un grave accident routier survenu dans la province de Quang Tri (Centre).

Photo: VNA/CVN

Le 17 septembre à 07h50, un camion immatriculé 37C-587.63 s’est écrasé près du marché de Tân Long, dans la commune de Lao Bao, province de Quang Tri, faisant trois morts et sept blessés.

Après avoir appris la nouvelle, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a demandé aux autorités provinciales, à la police et aux unités médicales d’intervenir immédiatement sur les lieux.

Le président du Comité populaire provincial, qui dirige également le Conseil provincial de la sécurité routière, a été chargé d’assurer les meilleurs soins médicaux possibles et de minimiser les pertes humaines et matérielles. Les autorités doivent rendre visite aux victimes et à leurs familles et les soutenir.

Le chef du gouvernement a convoqué une réunion d’urgence avec les agences compétentes afin de remédier aux défaillances et de clarifier les causes directes et indirectes de l’accident.

Des missions supplémentaires ont également été confiées aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centrale afin de prévenir des incidents similaires.

