Réunion de l'UICN à Dông Nai sur la conservation des éléphants d’Asie

Le Groupe de spécialistes des éléphants d'Asie (AsESG) de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a ouvert, le 17 septembre à Dông Nai, sa 12 e réunion, réunissant près de 130 experts venus de 13 pays abritant des populations d'éléphants d'Asie.

>> Au Vietnam, un plan d’action national pour la défense des éléphants

>> Un éléphanteau d’Asie, espèce menacée, photographié dans la réserve de Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la conservation des éléphants 2025, qui se déroule du 17 au 21 septembre.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Doàn Hoài Nam, directeur adjoint de l'Administration vietnamienne des forêts (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), a souligné l'importance de cette réunion à Dông Nai, une province qui abrite une population importante d'éléphants sauvages.

Selon lui, les éléphants d'Asie ne représentent pas seulement une richesse de la biodiversité, mais sont aussi intimement liés aux cultures et croyances de nombreuses nations. Toutefois, leur population connaît un déclin alarmant. Le Vietnam ne compte actuellement que moins de 200 éléphants sauvages, répartis de manière éparse dans certaines provinces, Dông Nai constituant une zone clé.

Le responsable a précisé que le Vietnam met en œuvre un Plan d'action national pour la conservation des éléphants jusqu'en 2035, avec une vision à l'horizon 2050, afin de protéger cette espèce menacée et de promouvoir une coexistence harmonieuse entre éléphants et communautés humaines.

De son côté, Vivek Menon, chef de l'AsESG, a averti que ces animaux rares sont confrontés à un risque réel d'extinction. Il a souligné que les conflits entre éléphants et populations locales s'aggravent. Depuis 2015, son groupe mène des programmes de cartographie et d'échanges scientifiques pour renforcer les efforts de protection. Passé de 18 membres à sa création à plus de 100 spécialistes aujourd'hui, le groupe illustre l'élargissement constant de cette coopération internationale.

Nguyên Thi Hoàng, vice-présidente du Comité populaire provincial, a rappelé que Dông Nai, reconnu comme Réserve de biosphère mondiale par l'UNESCO, abritait en 2019 de 25 à 27 éléphants sauvages. Elle a affirmé que cette réunion était une occasion précieuse pour la province d'enrichir ses solutions et d'appeler la population à ne pas chasser ni participer au commerce d'animaux sauvages.

Dans le cadre de la Semaine de la conservation des éléphants 2025, diverses activités sont organisées à Dông Nai : expositions, conférences, course pour les éléphants, ainsi que des visites de terrain au Parc national de Nam Cat Tiên.

VNA/CVN