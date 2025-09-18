Le Vietnam adoptera un ensemble unifié de manuels scolaires dès 2026

Le gouvernement exige un ensemble unique de manuels scolaires pour l’ensemble du pays à partir de l’année scolaire 2026-2027 et des manuels scolaires gratuits pour tous les élèves d’ici 2030.

Cette exigence est énoncée dans la résolution gouvernementale N°281/NQ-CP approuvant un plan d’action relatif à la résolution N°71 du Politburo sur les percées dans le développement de l'éducation et de la formation.

Le gouvernement a chargé le ministère de l’Éducation et de la Formation (MoET) de revoir et de finaliser le programme d’enseignement général, d’augmenter le temps d’enseignement consacré à la science, à la technologie, à l’informatique et aux arts, et de mettre en place des programmes d’études pour les élèves de 15 à 24 ans et d’assurer l’adoption nationale d’un ensemble unifié de manuels scolaires dès 2026.

Le MEF est également chargé d’élaborer une feuille de route pour la fourniture de manuels scolaires gratuits à tous les élèves d’ici 2030.

Des mesures spécifiques seront mises en place pour attirer les élèves les plus performants vers la profession d’enseignant, ainsi que pour renforcer la formation et le développement professionnel des enseignants et des administrateurs.

Le plan d’action met fortement l’accent sur l’enseignement des langues étrangères, établissant une feuille de route progressive pour que l’anglais devienne la deuxième langue du pays à l’école, tout en encourageant l’enseignement des langues des pays voisins et l’utilisation de l’anglais comme langue d’enseignement dans certaines matières.

Le MoET pilotera également le développement d’établissements d’enseignement professionnel de haute qualité, conformes aux normes internationales, mettra en œuvre le plan directeur de l’enseignement professionnel pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2045, et réformera le système afin de renforcer la formation professionnelle.

Ses missions comprennent l’élaboration de la réglementation d’une filière secondaire professionnelle, l’élaboration de critères d’évaluation des compétences professionnelles et la formulation de politiques visant à attirer des experts et des travailleurs qualifiés vers l’enseignement.

Dans l’enseignement supérieur, le MoET est chargé de coordonner avec les ministères concernés l’élaboration d’une stratégie-cadre de développement pour la période 2026-2035, avec une vision à l’horizon 2045. Cela impliquera la restructuration du système d’enseignement supérieur par la fusion ou la dissolution d’établissements peu performants, l’intégration d’instituts de recherche aux universités, la rationalisation de la gouvernance et l’examen du transfert de certaines universités aux collectivités locales afin de mieux adapter la formation aux besoins régionaux.

Le gouvernement demande également un plan pour mobiliser les investissements et adopter des politiques innovantes afin de créer trois à cinq universités de classe mondiale, inspirées des principaux instituts de recherche internationaux, afin de former les talents nationaux.

Trois collections complètes de manuels scolaires et plusieurs ouvrages indépendants sont disponibles sur le marché. Tous les élèves de l’enseignement général utilisent ces manuels de nouvelle génération, les établissements scolaires choisissant des supports adaptés à leur situation.

