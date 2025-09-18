Vo Trong Nghia Architects remporte un prix spécial aux ARCASIA 2025

>> Le lauréat du Prix Fukuoka honore un éminent architecte vietnamien

Photo : TN/CVN

C’est la huitième fois que VTN Architects est distingué par ce prix prestigieux, confirmant ainsi sa position de pionnier de l’architecture verte en Asie.

Les ARCASIA Awards for Architecture (AAA), organisés chaque année par le Conseil des architectes d’Asie (ARCASIA), récompensent des œuvres architecturales remarquables conçues et réalisées par des architectes asiatiques. Leur objectif est de mettre en valeur la créativité, la préservation des cultures locales et la promotion du développement durable sur le continent. Cette année, la cérémonie de remise des prix s’est tenue dans le cadre du Forum asiatique de l’architecture, en République de Corée.

Située sur la place du complexe Grand World Phu Quoc, la Maison d’accueil est une impressionnante structure en bambou de 14,8 m de haut et couvrant 1.460 m² de surface au sol. Les symboles traditionnels vietnamiens que sont la fleur de lotus et le tambour de bronze y sont sculptés en négatif dans les couches de bambou. Le projet se distingue par l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, l’optimisation de la lumière naturelle et de la ventilation, permettant ainsi de réduire considérablement les besoins en climatisation et en éclairage artificiel.

Fondateur de VTN Architects, l’architecte Vo Trong Nghia est reconnu pour son approche novatrice de l’architecture verte. Lauréat de nombreux prix internationaux, il a notamment reçu le prix Building of the Year en 2011 et 2014 (décerné par le magazine américain ArchDaily), le Prix Prince Claus (Pays-Bas, 2016), le Green Era Award (Allemagne, 2016), le Prix d’honneur international de l’Institut royal des architectes britanniques (RIBA, 2017), ainsi que le Prix Fukuoka des arts et de la culture asiatiques 2025.

VNA/CVN