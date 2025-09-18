La tempête Mitag pointe le bout de son nez avec des pluies torrentielles

Une dépression tropicale dans la Mer Orientale s’est transformée en tempête Mitag le 18 septembre, qui devrait apporter de fortes pluies généralisées dans le Nord du Vietnam, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

>> Face au typhon Kajiki, les Réserves d’État se mobilisent

>> Une dépression tropicale va se transformer en tempête et frapper le Centre

>> Une nouvelle dépression tropicale risque de se renforcer en tempête en Mer Orientale

Photo : VNDMS/CVN

Le 18 septembre à 13h00, la tempête se situait au-dessus de la partie nord-est de la Mer Orientale, avec des vents maximums soutenus de 62 à 74 km/h. Dans les prochaines 24 heures, Mitag devrait se déplacer vers la côte sud de la province chinoise du Guangdong et pourrait gagner en intensité. Le 20 septembre à 13h00, elle devrait toucher terre dans le sud du Guangdong et s’affaiblir en dépression tropicale.

Bien qu’elle ne touche pas directement le Vietnam, la circulation de Mitag apportera de fortes pluies dans les provinces du Nord et du Centre-Nord. Les météorologues prévoient que ces localités connaîtront des pluies torrentielles, avec des précipitations comprises entre 15 et 30 mm, voire plus de 70 mm.

Selon les experts météorologiques, le phénomène ENSO (El Niño-Oscillation australe), qui comprend El Niño et La Niña - réchauffement ou refroidissement anormal des eaux de surface dans le Pacifique équatorial central et oriental – devrait rester neutre d’octobre à décembre 2025 au cours des prochains mois, avec une légère tendance vers La Niña, sans toutefois atteindre le stade de La Niña complet.

Le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales dans la Mer Orientale affectant le Vietnam pourrait être supérieur à la moyenne à long terme. À partir d’octobre, l’activité d’air froid augmentera en intensité et en fréquence, et devrait s’intensifier en novembre-décembre 2025. De fortes vagues de froid pourraient survenir dans le Nord du Vietnam à partir de fin décembre, conformément à la moyenne à long terme.

Pour réagir efficacement et minimiser les dommages causés par ces conditions météorologiques, les experts météorologiques recommandent au public de suivre régulièrement les prévisions et les avertissements. Ils doivent suivre les mises à jour du site web du NCHMF (nchmf.gov.vn) et des stations météorologiques provinciales, municipales et régionales. De plus, ils doivent se tenir informés par le biais des médias officiels centraux et locaux afin de prendre des mesures de précaution en temps opportun.

Les collectivités locales et les agences compétentes doivent fournir rapidement des prévisions météorologiques et des prévisions de catastrophes au public, tandis que les citoyens doivent suivre strictement les directives des autorités locales concernant les mesures de préparation et d’intervention en cas de catastrophe.

VNA/CVN