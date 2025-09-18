Le Vietnam fait un bond en avant après 30 ans de connectivité Internet mondiale

Au cours des trois dernières décennies, le Vietnam, ancien retardataire en matière de connectivité Internet mondiale, est devenu une puissance numérique en plein essor, maîtrisant les technologies clés des systèmes 5G, des équipements réseau et des solutions Internet de nouvelle génération.

Photo : VNA/CVN

Le débit de l’internet haut débit fixe vietnamien, alimenté en grande partie par la fibre optique, s’est hissé à la 13e place mondiale en juillet, son meilleur classement historique.

Autrefois classé parmi les derniers pays en termes de débit Internet mondial, le Vietnam a fait d’énormes progrès dans la construction d’infrastructures numériques robustes, le développement des technologies nationales et l’extension de la connectivité haut débit à des millions de personnes.

Alors que le pays célèbre ses 30 ans d’intégration à l’Internet mondial, son parcours témoigne non seulement du chemin parcouru, mais aussi de sa capacité à figurer parmi les pionniers de l’ère numérique.

D’un démarrage lent à une reconnaissance mondiale

Il y a dix ans, le Vietnam était encore à la traîne. Au quatrième trimestre 2015, Akamai Technologies annonçait un débit Internet moyen de seulement 3,8 Mbit/s, se classant 95e sur plus de 100 marchés mondiaux.

Mi-août 2025, Ookla, leader mondial dans le domaine de l’intelligence de connectivité, a annoncé ses Speedtest Awards récompensant les opérateurs les plus performants du premier semestre. Le Vietnam s’est distingué avec deux opérateurs de télécommunications reconnus parmi les plus rapides au monde.

Les réseaux mobiles, mais aussi les services Internet fixes, ont connu une forte croissance. Après des mois de solides performances, le Vietnam s’est hissé à la 10e place de l’Indice mondial Speedtest d’Ookla, sa meilleure performance depuis le lancement du classement en 2017.

Il s’agit également du débit internet médian le plus élevé depuis l’arrivée du Vietnam sur le marché mondial de l’internet en 1997.

Récemment, le débit internet fixe haut débit du Vietnam, principalement alimenté par la fibre optique, a atteint la 13e place mondiale en juillet, son meilleur classement historique. Selon Ookla, le Vietnam a enregistré l’une des plus fortes croissances mondiales, avec une vitesse et un classement en hausse de mois en mois.

Avancées majeures dans la 5G et le Wi-Fi 7

Avril 2024 a marqué une étape importante : le Vietnam a organisé avec succès sa première enchère de la 5G. Six mois plus tard seulement, le premier réseau mobile commercial de cinquième génération était lancé. Ce lancement a non seulement marqué une avancée majeure dans la technologie mobile, mais a également marqué le déploiement officiel d’équipements 5G fabriqués au Vietnam sur les réseaux nationaux.

L’innovation s’est poursuivie en octobre 2024, lorsque VNPT Technology a présenté le premier appareil Wi-Fi 7 "Made in Vietnam" offrant un débit de 10 Gbit/s.

"Il s’agit du premier appareil Wi-Fi de la région Asie-Pacifique utilisant la technologie XGSPON, et nous sommes également parmi les premiers opérateurs à fabriquer et à commercialiser de tels appareils", a déclaré un représentant de VNPT lors de l’événement de lancement, auquel participait ST Liew, vice-président de Qualcomm Technologies.

D’ici août 2025, FPT a déployé des offres de services prenant en charge le Wi-Fi 7 avec la technologie XGS-PON, permettant aux utilisateurs de bénéficier de débits de 10 Gbit/s en amont comme en aval.

Vers un Internet haut débit universel

Pour maintenir cette dynamique, le Vietnam poursuit des objectifs ambitieux en matière d’infrastructures numériques. La résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale fixe la vision suivante : d’ici 2030, le pays se dotera d’infrastructures avancées et modernes, dotées d’une capacité et d’un débit ultra-large, comparables à ceux des économies développées.

Le ministère des Sciences et des Technologies vise le déploiement de 15 systèmes internationaux de câbles sous-marins d’une capacité nominale combinée de 350 Tbit/s d’ici 2030, dont deux sous propriété vietnamienne, ainsi que de deux câbles internationaux terrestres à fibre optique. D’ici là, 100 % des utilisateurs devraient avoir accès à des débits de 1 Gbit/s.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a souligné que les infrastructures de télécommunications constituent une "infrastructure stratégique nationale", aussi vitale que les transports et l’électricité. Il a appelé le Vietnam à viser une place parmi les 5 et 10 premiers mondiaux.

Selon l’Autorité des télécommunications du Vietnam, au premier semestre 2025, le taux d’abonnement au haut débit fixe au Vietnam a atteint 24,4 pour 100 habitants, soit une hausse de 3,9% sur un an. L’utilisation de la fibre optique par les ménages a atteint 85,3%, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 60%.

Cette année marque également la maîtrise par le Vietnam du système de câble terrestre à fibre optique VSTN, avec une capacité nominale de 4 Tbit/s, extensible à 12 Tbit/s. Ce système constitue l’épine dorsale d’une connectivité haut débit et d’un déploiement généralisé de la 5G.

Viettel Telecom, l’un des principaux opérateurs du pays, s’est fixé l’objectif ambitieux de couvrir 91% de la population avec la 5G et d’attirer 12 millions d’abonnés en 2025. Pour y parvenir, l’opérateur prévoit de déployer 22.000 stations 5G supplémentaires, portant le total à 29.000.

En cas de succès, le déploiement de Viettel sera quatre fois supérieur au nombre de stations lancées en octobre 2024 et plus du double du nombre total de stations 5G actuellement exploitées par tous les autres opérateurs du pays (environ 11.000).

VNA/CVN