Une nouvelle dépression tropicale risque de se renforcer en tempête en Mer Orientale

Une dépression tropicale au nord-est de la Mer Orientale devrait se transformer en tempête à partir du 18 septembre, menaçant le Centre et le Sud du Vietnam avec des vents violents, une mer agitée et des pluies torrentielles.

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), le 17 septembre à 13h00, la dépression tropicale soufflait sur les eaux nord-ouest de l’île de Luzon, aux Philippines, avec des vents soutenus de 50 à 61 km/h.

Les météorologues ont averti que jeudi 18 septembre à 13h00, la dépression tropicale devrait se déplacer vers le Nord-Ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h, pénétrer dans la Mer Orientale et se renforcer en tempête dans la partie Nord de la Mer Orientale.

Vendredi 19 septembre à 13h00, la tempête devrait se diriger vers le Nord-Ouest à une vitesse d’environ 15 km/h et s’intensifier davantage sur les eaux nord-est de la partie Nord de la Mer Orientale, à environ 250 km à l’est-sud-est de Hong Kong (Chine).

La tempête verra son intensité au niveau 8-9 (62-88 km/h), avec des rafales atteignant le niveau 11 (103-117 km/h). Au cours des prochaines 48 à 72 heures, elle se déplacera vers l’Ouest-Nord-Ouest, à une vitesse d’environ 10 km/h, avec peu de changement d’intensité.

En raison de l’impact de la dépression tropicale, la zone Nord-Est de la Mer Orientale sera touchée à partir du 17 septembre au soir. La vitesse du vent devrait augmenter progressivement pour atteindre 39 à 49 km/h, avec des vagues atteignant 2,5 à 4,5 m et une mer agitée. Les navires naviguant dans la zone dangereuse pourraient être confrontés à des tempêtes, des tourbillons, des vents violents et de fortes vagues.

Des averses et des orages épars sont également prévus mercredi 17 septembre dans les parties septentrionale, centrale et méridionale de la Mer Orientale, notamment à Hoàng Sa et Truong Sa, dans le golfe du Bac Bô et dans les eaux allant de la province de Quang Tri à la province de Cà Mau, ainsi que dans le golfe de Thaïlande.

VNA/CVN