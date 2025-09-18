Le Vietnam se classe 5e parmi les meilleurs pays pour les expatriés en 2025

Le Vietnam a été classé cinquième meilleur pays au monde pour les expatriés en 2025, grâce à d’excellentes notes en matière d’accessibilité financière et de finances personnelles, selon l’enquête annuelle Expat Insider publiée par InterNations, le réseau mondial d’expatriés.

L’enquête Expat Insider 2025 a été menée du 1er au 28 février 2025 auprès de 10.085 expatriés de 172 nationalités différentes. Les participants ont évalué jusqu’à 53 aspects de la vie à l’étranger (factuels comme le coût du logement, ou émotionnels comme le sentiment d’appartenance), sur une échelle de 1 à 7.

Ces facteurs ont été regroupés en 16 sous-catégories, puis en cinq grands indices pour un classement : Travailler à l’étranger, Finances personnelles, Qualité de vie, Aspects essentiels pour les expats, et Facilité d’intégration. Seuls les pays comptant au moins 50 répondants sont inclus, soit 46 destinations en 2025.

Le Vietnam arrive en tête de l’indice des finances personnelles pour la cinquième année consécutive, avec près de neuf répondants sur dix satisfaits du coût de la vie. Cet indice mesure la satisfaction des expatriés concernant des facteurs tels que le coût de la vie, leur situation financière et le niveau de revenu disponible du ménage pour une vie confortable.

Selon le rapport, environ 87% des personnes interrogées ont déclaré que leur revenu disponible était suffisant, voire largement suffisant, pour vivre confortablement.

La satisfaction quant à leur situation financière au Vietnam (4e sur 46 destinations) pourrait contribuer à retenir les expatriés : 54% y vivent déjà depuis cinq ans ou plus, et 30% souhaitent y rester définitivement.

L’accessibilité au logement est un autre argument clé, les expatriés déclarant trouver un logement relativement facile par rapport à d’autres pays.

Dans l’indice du bonheur général, le Vietnam se classe également parmi les 10 premiers, se classant 8e sur 46 pays. Il se classe également 11e pour l’indice "Travailler à l’étranger" (perspectives de carrière, salaire, culture du travail, etc.) et l’indice "Facilité d’installation" (convivialité locale, trouver des amis, culture et accueil).

Cependant, le pays obtient des résultats assez faibles dans deux autres indices : les essentiels des expatriés (vie numérique, aspects administratifs, langue, logement) et la qualité de vie (y compris les voyages, les transports, l’environnement, les soins de santé, la sûreté et la sécurité), se classant respectivement aux 31e et 34e places.

La cinquième place du Vietnam le place derrière le Panama, la Colombie, le Mexique et la Thaïlande, mais devant la Chine, les Émirats arabes unis, l’Indonésie, l’Espagne et la Malaisie.

L’enquête révèle que 42% des personnes interrogées au Vietnam travaillent dans le secteur de l’éducation et que 74% sont des hommes.

