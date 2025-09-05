Fête nationale

Pour assurer le versement des cadeaux aux citoyens

L’après-midi du 5 septembre, la Banque d’État du Vietnam a annoncé que 32 établissements s’étaient connectés à l’application d’identification électronique VNeID afin de servir le versement des cadeaux et prestations sociales aux habitants, à l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Parmi eux figurent 28 banques (VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank, MB, HDBank, Sacombank, ACB, VIB…) ainsi que quatre prestataires de services de paiement intermédiaires (portefeuilles électroniques) : VNPT Money, Viettel Money, MobiFone Money et MoMo.

Ces entités ont guidé leurs clients dans l’ouverture de comptes, la liaison avec l’identification électronique et l’enregistrement des comptes de sécurité sociale afin que la réception des cadeaux soit rapide, pratique et sécurisée.

Auparavant, pour mettre en œuvre la dépêche officielle n°149/CĐ-TTg du 28 août 2025 du Premier ministre, la Banque d’État avait publié le document n°7599/NHNN-TT le 29 août, demandant à l’ensemble du système bancaire et aux prestataires de paiement intermédiaires de garantir le fonctionnement sûr et continu, 24h/24 et 7j/7, des systèmes de paiement durant les congés de la Fête nationale.

La Banque d’État a également ordonné aux établissements de coopérer étroitement avec le Trésor public, les autorités locales et les organismes concernés afin que les virements des cadeaux parviennent sans interruption aux citoyens. En particulier, le système de paiement interbancaire électronique a été ajusté pour traiter les transactions même pendant les jours fériés, garantissant ainsi une circulation fluide et ponctuelle des flux financiers.

Pour rappel, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait signé le 28 août une dépêche ordonnant la remise d’un cadeau de 100.000 dôngs à chaque citoyen vietnamien, afin de célébrer la Fête nationale dans un esprit de solidarité et de joie nationale.

