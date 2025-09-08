Faire de la transformation numérique le socle du développement à l’ère nouvelle

Photo : VNA/CVN

La Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale souligne que cette dernière n’est pas seulement une exigence pressante, mais aussi un choix stratégique permettant au Vietnam de réduire l’écart de développement, de s’intégrer profondément et d’accroître sa compétitivité. Elle constitue une mission de longue haleine, nécessitant la mobilisation de l’ensemble du système politique, de la communauté des entreprises et de toute la société pour bâtir une économie numérique, une société numérique et un gouvernement numérique modernes et efficaces.

À Hanoï, de nombreuses avancées ont été enregistrées dès la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux associée à la transformation numérique. Le quartier de Cua Nam en est une illustration. Avant son entrée en vigueur, la localité avait mené dix jours d’essais dans un bureau de services publics simulé, traitant divers scénarios pratiques afin que les fonctionnaires puissent s’entraîner et ajuster leurs méthodes.

Parallèlement à la formation aux compétences numériques, l’arrondissement a osé introduire un robot doté d’intelligence artificielle pour servir l’administration publique, jetant les bases d’une image de gouvernement numérique moderne et convivial. Les habitants, y compris les personnes âgées, se sont familiarisés avec les services en ligne, qu’il s’agisse de recevoir des invitations via Zalo ou de déposer des dossiers en ligne, créant ainsi un terrain favorable à la diffusion de la transformation numérique dès la base.

Selon Truong Viêt Dung, vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, dès la promulgation de la Résolution 57, la ville a considéré la transformation numérique comme une "clé d’or" pour son développement. Des programmes d’action synchrones ont été mis en place, axés sur trois éléments fondamentaux : la cohérence, les données et l’initiative. De nombreux groupes communautaires de technologie numérique ont été créés pour recueillir les retours directs des fonctionnaires et des habitants, permettant un ajustement constant des procédures. En trois semaines de mise en œuvre, la ville a déjà traité 66.000 dossiers en ligne, et le modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionne globalement de manière fluide grâce à l’appui des technologies numériques.

Pour le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, les plateformes numériques sont des leviers essentiels pour assurer le bon fonctionnement de l’administration à deux niveaux, notamment dans le contexte de fusion administrative et de rationalisation des structures. Le ministère a coopéré avec Hô Chi Minh-Ville et les entreprises technologiques pour piloter la mise à niveau de cinq systèmes d’information, servant de base aux orientations nationales.

Hô Chi Minh-Ville a été choisie pour ce projet pilote en raison de son statut de méga-cité après fusion, exigeant un système de gestion numérique complexe et intégré. En parallèle, le ministère a demandé aux ministères et organes concernés de publier les procédures administratives conformément à 28 décrets sur la décentralisation et de les intégrer au Portail national des services publics. Les entreprises technologiques ont été mobilisées pour configurer les procédures internes et affecter au moins deux agents dans chaque commune afin de former et d’assister les fonctionnaires. VNPost et Viettel Post ont également délégué du personnel sur place pour aider les citoyens à soumettre leurs dossiers en ligne.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, plus de 12.000 agents issus des entreprises technologiques accompagnent 3.219 communes, aux côtés des forces de sécurité et des étudiants bénévoles. Résultat : en seulement quatre jours, d’ici le 30 juin, la quasi-totalité des systèmes d’information des communes fonctionnaient de manière stable et conforme aux attentes.

Selon Lê Anh Tuân, directeur adjoint du Département national de la transformation numérique, depuis la Résolution 52-NQ/TW (2019) sur la participation proactive à la Révolution industrielle 4.0, puis la Résolution 57-NQ/TW, le Parti a clairement défini la transformation numérique comme une percée stratégique. Les objectifs fixés sont ambitieux : d’ici 2030, l’économie numérique devra représenter au moins 30% du PIB ; d’ici 2045, 50% du PIB, propulsant le Vietnam parmi les 30 pays de tête en matière d’innovation et de transformation numérique. Pour concrétiser ces objectifs, le gouvernement a adopté une série de stratégies et de programmes : le Programme national de transformation numérique (2020), la Stratégie de développement du gouvernement électronique vers un gouvernement numérique (2021), la Stratégie nationale de développement de l’économie et de la société numériques (2022), ainsi que la Résolution 71/NQ-CP (2025) comprenant 189 tâches spécifiques.

Les résultats obtenus confirment la pertinence de ces politiques. Au deuxième trimestre 2025, le classement du gouvernement numérique du Vietnam a progressé de 15 places, atteignant la 71e sur 193. Le taux de dossiers administratifs entièrement dématérialisés avoisine 40%, en hausse de plus de 4% par rapport à 2024. Le chiffre d’affaires des technologies de l’information a atteint 2.772 mille milliards de dôngs, en hausse de 24%, tandis que les exportations de matériel électronique se sont élevées à 2.485 mille milliards de dôngs, en hausse de 29%. Sur le plan sociétal, 17,5 millions de cartes d’identité électroniques et 64 millions de comptes VNeID ont été délivrés, avec 1,5 million d’utilisations quotidiennes en moyenne. Les infrastructures numériques ont également progressé de manière significative : 99,3% des villages couverts par l’internet mobile haut débit, vitesses de connexion classées parmi les 20 à 30 meilleures du monde, couverture 5G atteignant 26% de la population, et 21,8 millions de certificats de signature numérique délivrés, soit plus de 35% de la population adulte.

Pour Le Anh Tuan, un cadre institutionnel complet pour la transformation numérique constitue le tremplin du Vietnam à l’ère numérique. La vision repose sur trois piliers. Premièrement, bâtir un État numérique créatif, intelligent, sans barrières, gérant en temps réel grâce aux données et à l’intelligence artificielle, offrant des services publics intégralement dématérialisés et personnalisés. Deuxièmement, construire une économie numérique dynamique, compétitive et autonome, favorisant les entreprises "Make in Vietnam", stimulant l’économie de plateforme et des données, et généralisant l’usage de l’IA pour accroître productivité et qualité. Troisièmement, édifier une société numérique inclusive et humaine, plaçant les citoyens au centre, dotés de compétences numériques et protégés de manière globale, tout en diffusant la culture nationale dans l’espace numérique et en promouvant un apprentissage tout au long de la vie.

Ces orientations traduisent la forte volonté politique du Parti et de l’État de faire de la transformation numérique le socle du développement national et le moteur d’un Vietnam puissant et résilient à l’ère nouvelle.

VNA/CVN