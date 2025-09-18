Des solutions novatrices pour améliorer la santé de la population

Le gouvernement vient d’adopter la Résolution N°282 afin de déployer le Programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution N°72 du Bureau politique, en date du 9 septembre 2025, sur certaines solutions de percée dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé du peuple.

Photo : VNA/CVN

Cette décision marque une étape importante dans la concrétisation de l’objectif de bâtir un Vietnam en bonne santé, où chaque citoyen bénéficie de services médicaux complets, vit longtemps, sainement et de manière équilibrée, tout en étant capable de prévenir activement les maladies. Elle vise également à contribuer au développement prospère du pays dans l’ère nouvelle.

L’action dans les soins de santé

L’un des axes majeurs du Programme consiste à renouveler profondément la pensée et l’action dans la direction, la gestion et l’organisation des soins de santé. Le gouvernement souligne le rôle central de la communication et de l’éducation sanitaire pour renforcer la conscience et la responsabilité dans la prévention des maladies, en suscitant un changement allant de la prise de conscience individuelle à l’action collective.

Les ministères et collectivités locales devront intensifier les campagnes de sensibilisation sous des formes diversifiées et adaptées à chaque groupe cible, tout en intégrant les objectifs de protection et de promotion de la santé dans leurs stratégies de développement socio-économique. Le ministère de la Santé est chargé de soumettre, d’ici au premier trimestre 2026, la décision d’instaurer le 7 avril comme "Journée nationale de la santé", afin de mettre en valeur l’importance de ce domaine pour la société.

Parallèlement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme élaborera un projet destiné à renforcer l’utilisation des infrastructures culturelles et sportives ainsi que des espaces publics pour favoriser l’exercice physique. De son côté, le ministère de l’Éducation et de la Formation, en coordination avec le ministère de la Santé, introduira des contenus sur la santé, la nutrition et l’éducation physique dans les programmes scolaires. Ces mesures visent à instaurer une véritable "culture de la santé", encourageant chacun à prendre soin de soi-même et de sa communauté.

Consolider le système de santé

Le gouvernement considère l’institution comme la base garantissant la durabilité des politiques de santé. Entre 2025 et 2030, le ministère de la Santé coordonnera avec les organes compétents pour élaborer et soumettre plusieurs lois essentielles : Loi sur la population, Loi sur la prévention des maladies, Loi sur la sécurité alimentaire, Loi sur les dispositifs médicaux, Loi sur la médecine traditionnelle, Loi sur la lutte contre le tabagisme, entre autres. Il s’agit de créer un cadre juridique complet, conforme aux besoins réels.

Une autre tâche clé sera la préparation du Programme national cible sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026–2035, ainsi qu’un décret gouvernemental sur la vaccination, afin de renforcer l’accessibilité des services médicaux.

En outre, la réorganisation du réseau hospitalier se poursuivra. Certains hôpitaux actuellement sous la tutelle du ministère de la Santé seront transférés aux provinces pour gestion, tandis que le ministère se concentrera sur les hôpitaux spécialisés et de haute technologie. Ceux-ci auront pour mission de former des ressources humaines qualifiées, de mener des recherches, de diriger sur le plan professionnel et de répondre efficacement aux épidémies, aux catastrophes et aux urgences sanitaires.

Vers une gratuité progressive des frais d’hospitalisation

Un autre point saillant du Programme est la mise en œuvre progressive d’une politique de gratuité des frais d’hospitalisation, d’abord en faveur des bénéficiaires de politiques sociales, des personnes vulnérables et à faible revenu.

Pour y parvenir, l’État continuera d’augmenter la part du budget allouée à la santé, en particulier pour la médecine préventive, la santé primaire et les zones défavorisées, frontalières et insulaires. Le gouvernement entend également investir davantage dans les infrastructures et équipements médicaux pour certains secteurs spécifiques tels que la psychiatrie, la médecine légale, les soins intensifs et la pathologie.

À partir de 2026, des bilans de santé réguliers gratuits seront organisés, incluant le dépistage en milieu scolaire et universitaire ainsi que les examens de santé professionnelle pour les travailleurs. Dans le même temps, chaque citoyen se verra attribuer un dossier médical électronique pour un suivi efficace à long terme.

Photo : Quang Châu/CVN

Le ministère des Finances et le ministère de la Santé travailleront ensemble à la réforme de la gestion du Fonds d’assurance maladie, en réduisant les coûts administratifs et en augmentant les dépenses directes pour les soins. D’ici 2027, le Vietnam testera une assurance couvrant certains services de prévention et de diagnostic précoce pour les groupes prioritaires. En 2028, la politique de gratuité des frais d’hospitalisation pour les bénéficiaires de politiques sociales, les plus vulnérables et les ménages à faibles revenus sera progressivement mise en œuvre.

Outre l’assurance-maladie publique, le gouvernement encourage le développement de l’assurance santé commerciale, avec une diversification des produits et une meilleure articulation avec le régime public, afin de répondre à des besoins variés de la population.

Pour un Vietnam en bonne santé et prospère

La Résolution N°282 ne se limite pas à concrétiser les orientations du Bureau politique dans la Résolution N°72. Elle trace une feuille de route claire pour réaliser l’ambition de bâtir un Vietnam en bonne santé, où chaque citoyen bénéficie d’un accès équitable et de qualité aux services de santé.

Avec trois piliers fondamentaux - renouveler la conscience et l’action de la société, parfaire le cadre institutionnel et renforcer le système de santé, mettre en place progressivement la gratuité et étendre l’assurance-maladie - le Programme témoigne de la détermination du gouvernement à placer la santé du peuple au centre de toutes les politiques de développement.

Dans le contexte où le pays entre dans une nouvelle phase de croissance, l’amélioration de la santé publique n’est pas seulement une question de bien-être social, mais aussi un moteur essentiel du développement durable, contribuant à l’édification d’une nation forte, civilisée et prospère.

VNA/CVN