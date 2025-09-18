Hô Chi Minh-Ville pilote la limitation de l’utilisation du téléphone par les élèves

Le Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville prévoit de lancer un projet pilote visant à limiter l’utilisation du téléphone portable par les élèves pendant les récréations dans 16 établissements scolaires au cours du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026. Cette information a été annoncée le 18 septembre lors d’un séminaire consacré à la gestion de l’utilisation des téléphones et des appareils électroniques dans les écoles.

Selon le projet, la mise en œuvre se fera en deux phases : la première consistera à tester la mesure dans 16 établissements d’octobre 2025 à la fin du premier semestre 2025-2026 ; la deuxième phase, à partir de janvier 2026, l’étendra à l’ensemble des établissements d’enseignement général de la ville. Le directeur du Service, Nguyên Văn Hiêu, a souligné que les téléphones portables offrent de nombreux avantages mais comportent aussi des risques s’ils ne sont pas encadrés.

M. Hiêu a expliqué que, dans un monde technologique, les élèves ont besoin de téléphones pour communiquer et apprendre, mais qu’une utilisation excessive peut entraîner une dépendance et exposer les enfants à des dangers. Ces dernières années, plusieurs cas d’escroquerie et de manipulation d’élèves sur Internet ont été signalés, parfois avec des conséquences tragiques.

Certaines écoles ont déjà tenté de limiter ce phénomène par des campagnes de sensibilisation, une coopération avec les parents ou des règlements disciplinaires, mais les résultats restent inégaux. M. Hiêu insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’interdire complètement les téléphones, mais de guider les élèves vers une utilisation raisonnable et sécurisée.

Casier à téléphones et activités alternatives

Au lycée Ernst Thälmann, l’enseignant Phạm Thu Tùng a constaté que de nombreux élèves sont trop dépendants de leur téléphone, ce qui nuit à leur concentration. Dès la rentrée, il a mis en place un «casier à téléphones», obligeant les élèves à déposer leurs appareils avant le cours et ne les autorisant à les reprendre qu’à la fin des cours ou pour les activités pédagogiques nécessitant leur usage.

De son côté, le collège Nguyên Thái Bình interdit totalement l’usage du téléphone pendant les récréations depuis l’année scolaire 2024-2025. L’école a installé des téléphones fixes pour les appels urgents, ouvert des salles informatiques pour les besoins pédagogiques et organisé des activités sportives, artistiques et des projections de films pour capter l’intérêt des élèves. Après un an, l’établissement constate une nette amélioration des résultats scolaires et de la cohésion entre élèves.

Quant au lycée Bùi Thị Xuân, il n’interdit pas complètement les téléphones mais propose des activités alternatives, comme des projections de films éducatifs pendant les pauses. La direction explique vouloir créer un environnement scolaire sain, réduisant la dépendance aux téléphones et favorisant les liens entre élèves et enseignants.

Texte et photos : Quang Châu/CVN