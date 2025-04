Jeunesses vietnamienne et chinoise : ensemble pour créer une nouvelle ère

Le Forum de la jeunesse Vietnam - Chine s'est tenu le 14 avril à Hanoï. Il s'agit d'une bonne occasion pour l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et la Ligue de la jeunesse communiste de Chine à échanger et partager d'expériences sur des questions cruciales concernant le travail de propagande et d'éducation auprès de la jeunesse des deux nations.

>> La jeunesse Vietnam - Chine se rencontre en 2025

>> Les jeunes Vietnamiens et Chinois œuvrent ensemble pour préserver la tradition d'amitié

L'événement a également abordé le rôle et la responsabilité de la jeunesse des deux pays dans l'application ferme et créative de la voie de l’indépendance nationale associée au socialisme dans le contexte actuel.

Photo : VNA/CVN

Présent lors de ce forum, le Dr. Nguyên Viêt Thao, professeur associé et ancien directeur adjoint de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a souligné que les jeunes des deux pays accomplissent ces missions historiques importantes dans un monde marqué par de nombreux mouvements d'époque, des fluctuations complexes et rapides, et difficilement prévisibles. Face à l'entremêlement des opportunités, des avantages, des risques et des inconvénients, il est impératif que les jeunesses des deux nations fassent preuve d'une activité accrue et d'un dévouement plus important.

Évoquant la transformation des échanges culturels en un socle pour le développement commun de la communauté, le présentateur de la télévision du Guangxi (Chine), Shen Bang Minh, a déclaré que le fondement de l'amitié entre le Vietnam et la Chine résidait dans le peuple et que l'avenir de cette relation appartenait à la jeune génération.

Dans un monde confronté à des changements complexes, sous la direction du secrétaire général du PCC, Xi Jinping, et du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, les jeunesses des deux pays progressent ensemble vers l'avenir, animés d'un esprit de confiance sans précédent.

Lors du forum, les délégués ont pris connaissance des avis d’experts et ont participé à de nombreuses discussions enrichissantes menées par de jeunes représentants des deux pays. Les présentations ont porté sur l’analyse, la clarification et le partage d’expériences concernant de nombreuses questions importantes, démontrant la prise de conscience de l’importance, la créativité et l’enthousiasme des jeunesses des deux nations dans la promotion des idéaux révolutionnaires et le renforcement des capacités théoriques des jeunes dans la nouvelle période.

VNA/CVN