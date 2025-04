Cérémonie d’accueil officielle du dirigeant chinois Xi Jinping

À l’invitation de Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), et de Luong Cuong, président du Vietnam, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, est arrivé à Hanoï pour effectuer une visite d’État au Vietnam du 14 au 15 avril 2025.

Dans l’après-midi du 14 avril, la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du dirigeant Xi Jinping a été solennellement organisée au Palais présidentiel, selon le plus haut protocole réservé aux chefs d’État.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du PCV, Tô Lâm.

Depuis l’établissement du cadre de partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays en 2008, et plus particulièrement à la suite des visites réciproques à portée historique des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ces dernières années, les relations bilatérales ont connu des avancées remarquables et globales dans de nombreux domaines.

Cette visite d’État au Vietnam du dirigeant Xi Jinping constitue un événement politique et diplomatique majeur pour les deux Partis et les deux pays. Elle revêt une signification stratégique et aura des effets durables sur le développement des relations Vietnam - Chine, dans un contexte où les deux nations entrent dans une nouvelle ère, une nouvelle phase de développement.

Cette visite revêt une signification et une portée symbolique importantes pour les relations entre les deux pays. Elle permet de maintenir la dynamique positive actuelle, de renforcer son rayonnement à tous les niveaux et de créer une atmosphère de coopération animée, efficace et concrète.

Il s’agit de la quatrième visite d’État au Vietnam du dirigeant Xi Jinping en tant que secrétaire général du PCC et président de la Chine. Cette visite revêt un caractère tout à fait particulier, car c’est la deuxième fois que le dirigeant chinois se rend au Vietnam au cours d’un même mandat. Elle se déroule dans le contexte de l’Année des échanges humanistes et des célébrations du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine (1950-2025).

Après la cérémonie d’accueil solennelle, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a eu un entretien avec le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, au siège du Comité central du PCV.

