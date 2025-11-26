Les marchés mondiaux évoluent dans le vert

Les Bourses mondiales ont évolué dans le vert mardi 25 novembre, une pluie d'indicateurs économiques aux États-Unis alimentant les attentes de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

En Europe, la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83%, Francfort a gagné 0,97%, Londres 0,78% et Milan 0,95%.

À Wall Street, le Dow Jones a pris 1,43%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,67% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,91%.

Selon les données dévoilées par le département américain du Travail, l'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,3% sur un mois en septembre.

De leur côté, les ventes au détail ont connu une hausse mensuelle en septembre de 0,2%, moins rapide qu'au mois d'août et légèrement plus faible que le consensus du marché.

Désormais, les investisseurs s'attendent majoritairement à une baisse d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre, ramenant les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%. Ils étaient une minorité la semaine passée.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait à 4,00% vers 21h35 GMT, contre 4,02% lundi en clôture.

Le billet vert perdait 0,43% face à la monnaie unique européenne, à 1,1570 dollar pour un euro.

Les prix du pétrole ont baissé mardi avec la poursuite des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, un accord de paix pouvant potentiellement libérer du brut russe sur le marché. Le baril de West Texas Intermediate a lâché 1,51% à 57,95 dollars.

APS/VNA/CVN