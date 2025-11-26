Les marchés mondiaux évoluent dans le vert

>> Les marchés mondiaux en grande forme après le coup de frein à la tension commerciale
>> Marchés mondiaux : nouveaux records à Wall Street, l'Europe sans grand élan
>> Les marchés mondiaux en baisse
|Traders à la Bourse de New York.
|Photo : AFP/VNA/CVN
En Europe, la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83%, Francfort a gagné 0,97%, Londres 0,78% et Milan 0,95%.
À Wall Street, le Dow Jones a pris 1,43%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,67% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,91%.
Selon les données dévoilées par le département américain du Travail, l'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,3% sur un mois en septembre.
De leur côté, les ventes au détail ont connu une hausse mensuelle en septembre de 0,2%, moins rapide qu'au mois d'août et légèrement plus faible que le consensus du marché.
Désormais, les investisseurs s'attendent majoritairement à une baisse d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre, ramenant les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%. Ils étaient une minorité la semaine passée.
Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait à 4,00% vers 21h35 GMT, contre 4,02% lundi en clôture.
Le billet vert perdait 0,43% face à la monnaie unique européenne, à 1,1570 dollar pour un euro.
Les prix du pétrole ont baissé mardi avec la poursuite des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, un accord de paix pouvant potentiellement libérer du brut russe sur le marché. Le baril de West Texas Intermediate a lâché 1,51% à 57,95 dollars.
APS/VNA/CVN