Les banques commencent à réduire les taux d'intérêt sur les dépôts

Photo : VNA/CVN

VietBank a réduit ses taux de 0,1 à 0,4 point de pourcentage, tandis que BVBank a abaissé ses taux de 0,1 à 0,3 point de pourcentage.

La Banque maritime du Vietnam (MSB) et Eximbank ont toutes deux réduit leurs taux de 0,2 point de pourcentage pour des conditions spécifiques.

Bien que ces réductions soient modestes, elles contrastent avec la récente tendance à la hausse des taux.

Au 26 février, seules trois banques – GPBank, CBBank et Woori Bank – proposent des taux de 6% ou plus pour certains dépôts.

La Banque d’État du Vietnam (SBV) vise à stabiliser les taux de prêt pour soutenir l’économie, tandis que les banques privées rivalisent pour augmenter les taux de dépôt afin d’attirer les dépôts.

La SBV s’engage à surveiller le marché et à garantir la transparence des taux de prêt.

Elle prendra des mesures strictes contre les banques qui enfreignent la réglementation, en particulier celles qui ont récemment augmenté les taux de dépôt, dans le cadre des efforts visant à maintenir la stabilité économique.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de réduire les taux de prêt pour soutenir la croissance économique, exhortant les banques à réduire les coûts d’exploitation et à donner la priorité au crédit pour les secteurs productifs.

Les taux de dépôt ont atteint un pic de plus de 12% par an à la fin de 2022, suite à la faillite d’une banque privée, dans laquelle la SBV était intervenue afin de préserver la sécurité du système.

En conséquence, les taux d'intérêt sur les dépôts ont commencé à baisser en mars 2023, pour finalement atteindre un niveau historiquement bas d'environ 4% par an, tant pour les banques publiques que privées.

Cependant, on constate une remontée récente des taux, les moyennes actuelles se situant à 5% pour les banques publiques et à plus de 6% pour les banques privées.

VNA/CVN