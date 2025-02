Secteur bancaire, un moteur de la croissance

>> Le Premier ministre enjoint aux banques de renforcer leur engagement

>> Ajuster les taux bancaires pour soutenir la croissance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 11 février à Hanoï, une conférence entre la Permanence du gouvernement et les dirigeants de 20 banques commerciales et de la Banque des politiques sociales pour discuter des mesures visant à doper la croissance et à maîtriser l’inflation. Appréciant et saluant les contributions du secteur bancaire au développement du pays, le chef du gouvernement a déclaré que 2025 serait une année d’accélération et de percée pour atteindre les objectifs fixés pour le mandat 2021-2025.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre une croissance d’au moins 8% en 2025, ouvrant ainsi la voie à une croissance à deux chiffres dans les années suivantes, a souligné Pham Minh Chinh. Depuis le début de l’année, le contexte mondial a évolué rapidement, avec de nombreuses politiques ayant un impact sur le Vietnam. “La Permanence du gouvernement organise cette conférence afin de mieux comprendre et évaluer la situation, tout en recueillant les avis de la communauté des entreprises et des banques”, a-t-il indiqué.

Garantie des grands équilibres

Le chef du gouvernement a invité les participants à analyser en profondeur les difficultés, défis, opportunités et avantages, et à proposer des solutions pour renouveler les moteurs de croissance traditionnels tels que l’investissement, les exportations et la consommation. Il a également appelé à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance et à formuler des suggestions au gouvernement concernant sa direction, notamment en matière d’institutions. Il a, en outre, appelé à promouvoir le rôle du système bancaire pour exploiter et valoriser les potentiels, les opportunités et les avantages compétitifs, afin de créer des moteurs et des impulsions pour le développement national.

En 2024, le secteur bancaire a largement contribué au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation, à l’assurance du bien-être social et au développement socio-économique. Pham Minh Chinh a souligné que le secteur avait suivi de près la situation, les directives du Comité central du Parti communiste du Vietnam et du gouvernement ; conseillé de manière proactive le Parti et le gouvernement sur la direction et le fonctionnement ; réagi rapidement aux problèmes soudains et urgents ; persévéré dans la politique des taux d’intérêt, assuré la sécurité du système, contrôlé les créances douteuses et octroyé des crédits pour le développement socio-économique.

Cette année, le secteur devrait apporter une contribution plus importante au maintien de la stabilité macroéconomique, à la croissance et à la garantie des grands équilibres ; réduire les taux de prêts ; concentrer le crédit sur les secteurs et programmes prioritaires tels que le Programme de développement du logement social et celui d’élimination de l’habitat précaire; orienter le crédit vers le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels tels que l’investissement, l’exportation et la consommation, le développement des infrastructures ; continuer à gérer les banques en mauvaise santé et à contrôler efficacement les créances douteuses ; continuer à être pionnier dans la transformation numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Banque d’État du Vietnam (BEV) de gérer de manière proactive, flexible, rapide et efficace la politique monétaire en combinaison avec la politique budgétaire expansionniste et d’autres mesures. Il lui a demandé de se coordonner avec les agences concernées pour suivre la situation régionale et internationale, ainsi que les changements et les ajustements des politiques financières et monétaires des grandes économies, afin de pouvoir apporter des réponses politiques opportunes et efficaces. Il a souligné qu’il faut donner la priorité à la croissance, tout en garantissant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l’inflation et en maintenant les grands équilibres économiques, en visant un taux de croissance économique d’au moins 8% en 2025, afin de jeter les bases d’une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030.

Politiques financières et monétaires

Photo : VNA/CVN

La BEV doit intensifier ses efforts pour mettre en œuvre de manière drastique et efficace des mesures de gestion des taux d’intérêt, de change et de croissance du crédit, selon le Premier ministre. Il lui a recommandé de se concentrer sur la réduction des taux d’intérêt des prêts, en particulier sur le contrôle strict des taux d’intérêt des dépôts dans les banques commerciales. Ces actions visent à répondre aux besoins en capitaux pour 2025, en supprimant les obstacles pour les particuliers et les entreprises.

Les établissements de crédit doivent accorder leurs prêts aux secteurs de production et d’activité prioritaires et se concentrer sur les moteurs traditionnels de la croissance économique, tels que l’investissement, la consommation et l’exportation, ainsi que sur les nouveaux moteurs comme la transformation numérique, la transition verte, la réponse au changement climatique, l’économie circulaire, celle du partage, la science, la technologie et l’innovation, a indiqué le chef du gouvernement.

Thê Linh/CVN