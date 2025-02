Le Premier ministre enjoint aux banques de renforcer leur engagement

Les banques doivent être rentables tout en contribuant activement au développement national, a déclaré le 11 février le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors d’une conférence entre la permanence du gouvernement et les dirigeants de 20 banques commerciales ainsi que de la Banque des politiques sociales. Cette réunion visait à discuter des mesures pour stimuler la croissance et maîtriser l'inflation.

Soulignant l’objectif de croissance du PIB national de 8% ou plus en 2025, le chef du gouvernement a exhorté le système bancaire à mettre en œuvre des actions et des mesures visant à favoriser le développement économique.

Les banques doivent accorder une attention particulière au crédit afin de soutenir le renouvellement des moteurs de croissance, notamment l’investissement, la consommation et l’exportation, tout en promouvant de nouveaux leviers économiques. Il a également insisté sur la nécessité de lancer des programmes de crédit à la consommation ainsi que ceux destinés aux secteurs prioritaires et aux projets BOT (Bâtir-Opérer-Transférer) et PPP (Partenariat Public-Privé)…

Le Premier ministre a souligné le rôle de la Banque d’État et des banques commerciales dans la transformation numérique, l’application des sciences et technologies, et l’innovation. Il a appelé à la mise en place et à la gestion expérimentales du modèle de banque virtuelle, ainsi qu’à la simplification des procédures et au renforcement de la lutte contre la corruption et le gaspillage.

Le système bancaire est également invité à adopter une gouvernance intelligente, à mobiliser des ressources pour le développement des infrastructures stratégiques et à investir dans la formation des ressources humaines, afin de répondre aux exigences d’une nouvelle ère de développement.

Enfin, Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de maintenir une politique monétaire proactive, flexible et efficace.

