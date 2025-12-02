Les banques ajustent leurs frais de gestion de compte à compter du 1er décembre

Afin de promouvoir les services bancaires numériques, de réduire les coûts et de gérer les comptes inactifs, plusieurs banques ont annoncé des modifications de leurs frais de gestion de compte et mis en place de nouveaux tarifs, applicables à compter du 1 er décembre.

Dans le cadre de cette nouvelle structure, des banques telles qu'Eximbank, VIB et Sacombank appliquent des frais basés sur les soldes minimums et l'activité du compte, tout en renforçant les frais de services bancaires par SMS afin d'inciter les clients à recevoir les notifications de modification de solde via les applications mobiles – une méthode gratuite qui contribue également à réduire les coûts opérationnels.

Parallèlement à ces modifications tarifaires, le secteur bancaire intensifie ses efforts pour synchroniser et standardiser les données clients.

La Banque d'État du Vietnam a indiqué qu'au 14 novembre, plus de 136,1 millions de dossiers personnels et 1,4 million de dossiers d'organisations avaient été vérifiés biométriquement à l'aide de cartes d'identité à puce et de l'application VNeID. À présent, 57 établissements de crédit et 39 intermédiaires de paiement proposent la vérification d'identité par carte bancaire sur leurs applications mobiles, 63 établissements de crédit ont installé des lecteurs de cartes bancaires à leurs guichets et 21 entités ont intégré VNeID à leurs opérations.

La normalisation des données sous-tend non seulement le développement de l'identité numérique, mais aide également les banques à gérer les comptes plus efficacement, à renforcer la sécurité des transactions et à réduire la fraude.

Avec plus de 1,7 million d'alertes émises et plus de 567.000 annulations de transactions à l'initiative des utilisateurs, les premiers résultats du système d'information SIMO pour la gestion, le suivi et la prévention des risques clients ont démontré l'impact positif de ces efforts.

