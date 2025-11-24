Les passeports ne seront plus acceptés pour les transactions bancaires

La Banque commerciale par actions Saigon Thuong Tin (Sacombank) suspendra, à compter du 1 er janvier 2026, toutes les transactions de paiement, de retrait et d’utilisation de cartes effectuées par des citoyens vietnamiens utilisant le passeport comme carte d’identité.

Photo : VNA/CVN

La banque Sacombank recommande aux clients de se rendre dès maintenant en agence pour mettre à jour leurs informations avec la carte d’identité citoyenne (CCCD) ou la carte d’identité nationale conformément aux nouvelles réglementations.

À partir de cette même date, des banques vietnamiennes cesseront d’accepter le passeport comme justificatif d’identité pour tout type de transaction. Cette mesure découle de la circulaire 17/2024/TT-NHNN sur l’ouverture et l’utilisation des comptes de paiement, ainsi que de la circulaire 18/2024/TT-NHNN relative aux activités de cartes bancaires.

Les nouvelles règles imposent l’usage obligatoire de la carte d’identité à puce, de la carte d’identité nationale ou du compte VNeID de niveau 2 pour toute vérification d’identité. La circulaire 17 précise que les retraits et opérations électroniques ne seront autorisés que si les données biométriques correspondent aux informations stockées dans la CCCD ou dans l’identité électronique.

En cas de CCCD sans puce, la vérification passera par la Base nationale de données sur la population.

La circulaire 18 stipule également que lors de l’ouverture ou de l’utilisation d’une carte, seules les pièces telles que CCCD, carte d’identité, identité électronique, carte d’identité de l’ancienne génération ou acte de naissance pour les moins de 14 ans sont valides - le passeport n’étant plus accepté.

Selon la Banque d’État, ce renforcement vise à prévenir les fraudes, garantir l’exactitude des données et harmoniser les procédures d’identification. Les banques recommandent donc aux clients de mettre à jour leurs informations au plus tôt pour éviter toute interruption de service après le 1er janvier 2026.

VNA/CVN