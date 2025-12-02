Wall Street termine en baisse après des données économiques moroses

La Bourse de New York a terminé en baisse le 1 er décembre, minée par une activité manufacturière qui continue de se contracter aux États-Unis, sur fond de faiblesses dans plusieurs secteurs phares.

>> Wall Street termine en nette hausse, espère une baisse des taux de la Fed

>> Wall Street termine en hausse, convaincue d'une baisse des taux de la Fed

>> Wall Street termine dans le vert à la veille de Thanksgiving

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a perdu 0,90%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,38% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,53%.

"On observe des prises de bénéfices après le fort rebond de la semaine dernière", explique Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Le marché a dû digérer une mauvaise surprise", à savoir "un rapport sur l'activité manufacturière plus faible que prévu", ajoute Christopher Low, de FHN Financial.

Publié le 1er décembre, l'indice basé sur les réponses d'un panel d'entreprises s'est établi à 48,2%, marquant le neuvième mois de contraction de l'activité à la suite (50 étant la limite entre contraction et expansion).

C'est moins que ce que pronostiquaient les analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Les fabricants affirment que les droits de douane" de l'administration américaine "constituent un frein pour leur secteur", relève Bill Adams, de Comerica Bank.

"Le secteur manufacturier devrait se trouver dans une position plus solide à mesure que (...) la demande mondiale reprend, dans un contexte de légère baisse des taux d'intérêt (aux États-Unis, ndlr) et d'un dollar plus faible", estime toutefois Oren Klachkin, de Nationwide.

La probabilité attribuée par les opérateurs à une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) à l'issue de sa prochaine réunion, les 9 et 10 décembre, reste autour de 85%.

Toujours côté indicateurs, les acteurs du marché attendent désormais le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour novembre, publié le 3 décembre.

Le 5 décembre, ils surveilleront l'indice des prix à la consommation PCE pour le mois de septembre, décalé à cause de la paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours aux États-Unis.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait nettement vers 21h10 GMT, à 4,09%, contre 4,01% à la clôture le 28 novembre.

À la cote, les valeurs associées au secteur des cryptomonnaies ont franchement pâti de la glissade du bitcoin, à l'image des plateformes d'échange Coinbase (-4,76%) et Robinhood (-4,09%) ou du "mineur" (créateur de monnaie numérique) Riot Platforms (-4,03%).

La séance a aussi été marquée par "la faiblesse des actions à très forte capitalisation", constate Patrick O'Hare, comme Meta (-1,08%), Alphabet (-1,65%) ou Broadcom (-4,19%).

Plusieurs sociétés pharmaceutiques spécialisées dans les vaccins ont aussi reculé après la fuite d'un document attribué à un haut responsable américain et appelant à réviser le processus d'approbation des vaccins aux États-Unis.

Le laboratoire Moderna, à l'origine de l'un des premiers vaccins contre le COVID-19, a chuté de 7,01% à 24,16 dollars. La société BioNTech a perdu 5,58%, tandis que Novavax a chuté de 5,11%.

Après une ouverture en baisse, le géant des puces Nvidia a finalement terminé dans le vert (+1,65% à 179,92 dollars). Le groupe a annoncé lundi l'achat pour 2 milliards de dollars d'actions de Synopsys, spécialisé dans le développement de logiciels pour l'industrie des semi-conducteurs.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de systèmes dans les domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle (IA).

AFP/VNA/CVN