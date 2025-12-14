Les avantages fiscaux ouvrent la voie à une percée du marché automobile hybride

L'adoption, par l'Assemblée nationale le 14 juin 2025, de la Loi sur la taxe de consommation spéciale (modifiée) marque un tournant pour l'industrie automobile vietnamienne.

>> VinFast met en avant ses bus électriques à Busworld Europe 2025

>> VinFast développe un écosystème d’après-vente pour véhicules électriques en Indonésie

>> Le marché automobile roule au ralenti malgré l’essor des marques importées

Photo : VNA/CVN

À partir du 1er janvier 2026, les véhicules hybrides, ou Hybrid Electric Vehicles (HEV) ne seront soumis qu'à 70% du taux de taxe applicable aux voitures à essence ou diesel de cylindrée équivalente - un avantage auparavant réservé aux modèles hybrides rechargeables (PHEV). Cette mesure devrait rendre les hybrides plus accessibles et stimuler la demande.

Selon les estimations, l'impact sur les prix sera significatif. Pour un véhicule importé d'une valeur de 500 millions de dôngs, la réduction du taux de taxe spéciale de 45% à 31,5% permettra de diminuer le prix final d’environ 73 millions de dôngs.

Les estimations montrent que les allègements fiscaux réduiront nettement le prix des voitures. Pour un véhicule importé à 500 millions de dôngs, la taxe spéciale à la consommation de 45% et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10% portent actuellement le prix final à 796,5 millions de dôngs. Avec la nouvelle politique, la taxe spéciale sera abaissée, ce qui, combiné à une baisse de la TVA, fera descendre le prix à environ 723,25 millions de dôngs.

Pour les modèles haut de gamme, l'écart sera encore plus marqué : un véhicule de 1,5 milliard de dôngs verra son supplément de taxe réduit de 750 à 515 millions de dôngs, soit une économie pouvant atteindre 225 millions de dôngs par rapport à un modèle essence équivalent. Ces ajustements devraient lever l'un des principaux obstacles freinant l'adoption de la technologie hybride.

La baisse des coûts intervient alors que les constructeurs accélèrent leurs investissements. Honda Vietnam prévoit d'assembler localement, dès début 2026, son modèle CR-V e:HEV, actuellement importé de Thaïlande. Le constructeur mise sur les hybrides comme pilier de sa stratégie de transition énergétique, en complément de ses modèles e:HEV lancés depuis 2023.

De son côté, Toyota Vietnam investira plus de 360 millions de dollars pour moderniser ses installations et mettre en place une chaîne d'assemblage dédiée aux hybrides dans son usine à Phu Tho. Le premier modèle assemblé au Vietnam devrait sortir des lignes en 2027, renforçant la capacité de production locale et réduisant la dépendance aux importations dans un marché en pleine expansion.

Le segment attire également de nouveaux acteurs. En octobre 2025, Omoda & Jaecoo Vietnam - coentreprise entre le groupe vietnamien Geleximco et le constructeur chinois Chery - a lancé la construction de la première usine automobile chinoise au Vietnam, d'une capacité de 120.000 véhicules par an, destinée à produire des modèles hybrides (HEV, PHEV) et électriques.

Avec l'arrivée de nouveaux produits et l'engagement d'autres marques comme Hyundai, Kia, Haval, BYD ou Suzuki, les experts prévoient une phase d'expansion rapide du marché hybride entre 2026 et 2030. Outre l'impact économique, cette dynamique contribuera à réduire les émissions de CO₂, à promouvoir la mobilité verte et à soutenir les objectifs de développement durable que s'est fixés le Vietnam.

VNA/CVN