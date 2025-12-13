Le Vietnam, une destination attractive pour les flux de capitaux technologiques

Dans le cadre de la Fête nationale de l'entrepreneuriat et de l'innovation (Techfest Vietnam 2025), le 12 décembre, le ministère des Sciences et des Technologies a publié le Rapport panoramique 2025 sur l’écosystème des start-ups innovantes du Vietnam.

Selon le rapport, après plus d'une décennie de formation et de développement, l'écosystème vietnamien des startups est entré dans une phase de développement et d'intégration accrue. Le pays compte aujourd'hui plus de 4.000 startups, dont deux licornes et des dizaines d'entreprises proches de ce statut, faisant du Vietnam l'une des destinations les plus attractives pour les investissements technologiques en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

D'après Luong Van Thuong, de l'Agence nationale pour les start-ups et l'entrepreneuriat technologique, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam vise à faire émerger d'ici 2030 trois à quatre nouvelles licornes, en se concentrant sur 11 technologies stratégiques, avec une priorité pour l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies vertes.

Le rapport 2025 se distingue par une densité de données plus élevée, illustrant l'évolution des politiques publiques, qui passent d'un soutien général à une mobilisation ciblée des ressources en faveur d'un développement approfondi. L'un des points forts concerne le projet de création d'un fonds national de capital-risque, doté d'un capital initial d'environ 20 millions de dollars issus du budget de l'État, avec pour objectif d'atteindre au moins 100 millions de dollars. Les collectivités locales sont également encouragées à mettre en place des fonds de capital-risque utilisant des ressources publiques comme capital d'amorçage, afin d'attirer des investissements privés et internationaux.

Photo : VNA/CVN

L'écosystème est évalué selon le modèle des "5P". Dans ce cadre, l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 ouvre des perspectives pour les énergies propres, le recyclage et les crédits carbone, malgré des défis persistants liés aux technologies de base. Le pilier du capital humain enregistre par ailleurs un renforcement du soutien aux femmes, aux élèves et aux étudiants entrepreneurs.

Au niveau central, plusieurs programmes de coopération et mécanismes de soutien ont été mis en œuvre pour stimuler l'innovation, tandis qu'au niveau local, les activités d'incubation se développent, bien qu'elles restent principalement concentrées dans le Sud-Est et le Delta du Fleuve Rouge.

