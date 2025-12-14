Le Vietnam, nouvel eldorado des investisseurs du G20

Le Vietnam attire de plus en plus les investissements de qualité des membres du G20. Ces flux de capitaux, illustrés par les projets majeurs de multinationales, se concentrent désormais sur la croissance verte et durable, confirmant la position stratégique du pays.

Dans le contexte d’une économie mondiale en forte mutation, orientée vers l’économie verte et basée sur les technologies avancées, le Vietnam se trouve devant une opportunité majeure pour attirer des investissements de qualité en provenance des membres du G20, qui représente 85% du PIB mondial, 67% de la population mondiale et 75% du commerce international. La participation continue du Vietnam au Sommet du G20 confirme non seulement sa position croissante sur la scène économique mondiale, mais ouvre également un large espace de coopération avec les princi-paux groupes internationaux.

Récemment, de grands groupes issus des économies membres du G20 ont annoncé des projets d’expansion au Vietnam, démontrant leur confiance dans l’environnement des affaires et le potentiel de croissance à long terme du pays.

Opportunités d’investissement

Haeco, membre de Swire, conglomérat multisectoriel basé au Royaume-Uni, vient d’effectuer une visite au Vietnam afin d’explorer de nouveaux projets. Lors d’une rencontre récente avec le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, son directeur général, Richard Sell, a indiqué que l’entreprise envisageait de coopérer avec Sun Group et d’autres partenaires pour investir dans un complexe de maintenance aéronautique à l’aéroport international de Vân Dôn, province de Quang Ninh (Nord), pour un montant de 360 millions de dollars.

Le géant japonais de la distribution Aeon vient de recevoir le certificat d’investissement pour Aeon Mall Biên Hoa, d’une valeur de 261 millions de dollars, poursuivant ainsi son expansion au Vietnam. Selon Tezuka Daisuke, directeur général d’AEON Vietnam, depuis l’ouverture de son premier centre en 2014, l’entreprise a investi1,5 milliard de dollars et prévoit d’y ajouter un montant similaire. Le groupe considère le pays comme un marché stratégique aux côtés du Japon.

Luxshare-ICT, fournisseur de composants pour Apple, Samsung, Lenovo, Sony, Asus et Huawei, prépare également une nouvelle phase d’expansion après avoir injecté 1,8 milliard de dollars dans ses usines de Bac Ninh et Nghê An au cours des dix dernières années. Lors d’une rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, le vice-président du groupe, Wang Laisheng, a affirmé que le nouveau projet devrait générer un chiffre d’affaires d’au moins 10 milliards de dollars. Il a souligné que le Vietnam était aujourd’hui son centre de production le plus important parmi les 29 pays et territoires où le groupe s’implante.

Ces grands investisseurs proviennent tous d’économies membres du G20, qui regroupent les puissances économiques mondiales les plus influentes. Les États-Unis, le Japon, la République de Corée, la Chine, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou encore l’Indonésie figurent parmi les principaux partenaires du Vietnam. La République de Corée se classe en tête avec 94,3 milliards de dollars d’investissements enregistrés fin octobre 2025, suivie du Japon (78,87 milliards), de la Chine (34,2 milliards), des États-Unis (12,28 milliards) et du Royaume-Uni (4,66 milliards).

Accélérer la transition verte

Un phénomène notable est l’intérêt croissant des membres du G20 pour les projets verts, propres et d’économie circulaire, alignés avec les priorités stratégiques du Vietnam.

Les opportunités d’attirer les capitaux du groupe se multiplient alors que ses membres saluent la dynamique de l’économie vietnamienne. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé du 21 au 24 novembre dernier au Sommet du G20 en Afrique du Sud, marquant la sixième participation du Vietnam et la deuxième consécutive à l’événement.

Au Forum des entreprises 2025 (VBF), le chef du gouvernement a exprimé le souhait de voir les investisseurs étrangers jouer un rôle moteur dans la transition verte et favoriser la mise en réseau avec les entreprises vietnamiennes.

L’attraction d’investissements verts constitue aujourd’hui l’une des priorités du Vietnam. Le projet de plus de 1,3 milliard de dollars de LEGO (Danemark) à Binh Duong, désormais rattaché à Hô Chi Minh-Ville, en est l’illustration la plus marquante : il s’agit de la première usine neutre en carbone de LEGO en Asie.

Le groupe Syre (Suède) investit également un milliard de dollars dans la construction d’un complexe de production et de recyclage de fibres de polyester à Binh Dinh (désormais rattaché à Gia Lai), avec l’ambition de faire du Vietnam un centre mondial du textile circulaire. Les investissements verts en provenance de l’UEcontribuent à “réveiller” de nouveaux potentiels et témoignent de l’enga-gement européen à accompagner le Vietnam sur la voie de la croissance verte.

Ces projets illustrent le potentiel du Vietnam à attirer des investissements verts de l’UE, leader mondial de la croissance verte et du développement durable. Les engagements des investisseurs du G20 démontrent leur volonté de soutenir le Vietnam dans sa transition verte.

Pour réussir la transition énergétique vers l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, le pays aura besoin de plus de 136 milliards de dollars pour les infrastructures électriques et de transport d’énergie durant la période 2026-2030.

Thê Linh/CVN



