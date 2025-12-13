Près de 100 entreprises réunies à Hanoï pour promouvoir le "made in Vietnam"

La foire " made in Vietnam 2025 ", officiellement inaugurée dans la soirée du 12 décembre à Hanoï, réunit près d'une centaine d'entreprises et propose plus de 300 stands présentant une large gamme de produits d'origine vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Organisée au Parc de la Paix, la foire s'inscrit dans une série de programmes de promotion commerciale mis en œuvre dans la capitale en fin d’année. Elle vise à valoriser les produits fabriqués au Vietnam, à stimuler la consommation intérieure et à contribuer à la stabilisation du marché, particulièrement durant la période de forte demande des consommateurs.

Les entreprises participantes, ainsi que des coopératives et des représentants d'associations professionnelles, viennent de 15 provinces et villes du pays, dont Diên Biên, Lai Châu, Ninh Binh, Hanoï, Thanh Hoa, Nghê An, Cà Mau.

Les visiteurs peuvent découvrir et acquérir de nombreuses spécialités régionales et des produits labellisés OCOP (Chaque commune, un produit), couvrant notamment les produits alimentaires, l’artisanat traditionnel, ainsi que les secteurs du textile, de l'habillement et de la maroquinerie.

Selon Nguyên Thê Hiêp, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, l’événement constitue une opportunité importante pour les entreprises et collectivités locales de promouvoir les produits "made in Vietnam" et les spécialités régionales auprès des consommateurs nationaux et internationaux. Il permet également aux acteurs économiques de mieux s’insérer dans les chaînes d’approvisionnement et de consommation de la capitale.

La foire représente aussi une plateforme stratégique pour les distributeurs, leur permettant d’identifier et de sélectionner des sources d’approvisionnement fiables, tout en offrant aux consommateurs des produits à l’origine clairement identifiée et à des prix raisonnables, en pleine haute saison d’achats de fin d’année.

La foire se poursuit jusqu’au 15 décembre.

VNA/CVN