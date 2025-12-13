Ouverture de la Foire commerciale internationale Vietnam - Chine à Tuyên Quang

Le Comité populaire de la province de Tuyên Quang (Nord), en coordination avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, a inauguré, dans la soirée du 12 décembre, la Foire commerciale internationale Vietnam - Chine (Tuyên Quang 2025), au complexe sportif provincial.

Photo : VNA/CVN

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du Programme national de promotion du commerce, se tient à l'occasion du 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine, soulignant la solidité et la pérennité des liens entre les deux pays.

Dans son discours d'ouverture, Hoàng Anh Cuong, directeur du Service provincial de l'industrie et du commerce, a souligné que la Foire commerciale internationale Vietnam - Chine constitue un événement majeur visant à concrétiser les résultats de la coopération entre les provinces frontalières du Vietnam et de la Chine.

Il a insisté sur le fait que l'événement ouvre de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines du commerce, du tourisme, de la logistique et de l'investissement.

La Foire réunit plus de 240 stands d'entreprises vietnamiennes et chinoises. Elles y présentent des produits phares, notamment des produits agricoles, des plantes médicinales, des machines et équipements, des biens de consommation, de l'artisanat, ainsi que des espaces dédiés à la promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme.

Pour Tuyên Quang, cette édition est l'occasion de promouvoir son écosystème de produits OCOP (Chaque commune, un produit), ses spécialités régionales et son potentiel de développement industriel et logistique, notamment à la suite de l'élargissement de son espace de développement consécutif à la réorganisation administrative.

De son côté, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a affirmé que le Vietnam et la Chine, deux pays voisins liés par une longue tradition de coopération, continuent d'enregistrer une croissance positive de leurs échanges commerciaux bilatéraux, qui demeurent un point fort de la relation entre les deux pays malgré les fluctuations de l'économie mondiale.

Photo : VNA/CVN

La Foire constitue "une illustration éloquente des efforts" déployés par les deux nations pour organiser des activités de promotion commerciale selon un mécanisme de rotation. Elle ne se limite pas à perpétuer la tradition des échanges transfrontaliers, mais élargit également les opportunités de coopération dans de nombreux secteurs, tels que la logistique, l'entreposage, les services, le transport et le tourisme.

Des représentants de la préfecture de Wenshan (Yunnan, Chine) et de la ville de Baise (Guangxi, Chine) ont salué le rôle de Tuyên Quang dans la connexion du commerce frontalier. Ils ont considéré la foire comme un pont essentiel pour stimuler les échanges commerciaux, élargir les marchés et renforcer la coopération entre les entreprises des deux pays.

La Foire commerciale internationale Vietnam - Chine (Tuyên Quang 2025) se tient du 12 au 17 décembre, contribuant au développement du commerce frontalier, à l'intensification des échanges économiques et culturels, ainsi qu'au renforcement de l'amitié bilatérale.

VNA/CVN