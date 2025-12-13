"Une nouvelle ère florale" illumine le Festival des fleurs et des plantes d'ornement de Sa Đéc

Dans la dynamique de valorisation du patrimoine horticole centenaire de Sa Đéc, la province de Đồng Tháp (Sud) lance la 2 e édition du Festival des fleurs et des plantes ornementales 2025. Placé sous le thème "Une nouvelle ère florale", l’événement promet une explosion de couleurs et d’animations culturelles en fin d’année, avec une affluence attendue de près d’un demi-million de visiteurs.

L’événement a été annoncé le 5 décembre 2025 au complexe touristique Miền Tây Lodge, lors d’une conférence de presse, organisée par le Comité populaire provincial de Đồng Tháp.

Cette 2ᵉ édition est prévue du 27 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Organisée à l’approche des fêtes de fin d’année, cette manifestation vise à mettre en lumière la richesse horticole d’une ville dont la tradition florale dépasse un siècle d’existence.

Prenant la parole lors de la conférence de presse, Nguyễn Thị Uyên Trang, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Đồng Tháp, a souligné l’importance du festival dans la stratégie de promotion touristique régionale. Selon elle, le quartier de Sa Đéc, reconnue comme l’un des plus grands centres horticoles du Delta du Mékong, mérite une vitrine à la hauteur de son savoir-faire et de son dynamisme économique.

Pour sa part, Nguyễn Văn Tâm, président du Comité populaire du quartier de Sa Đéc et vice-chef du comité d’organisation, a indiqué que l’événement ambitionne d’attirer près de 500.000 visiteurs. Les préparatifs, a-t-il précisé, mobilisent l’ensemble des services locaux afin de garantir une expérience fluide, conviviale et sécurisée pour les touristes.

Le programme de cette édition 2025 s’annonce particulièrement riche, comprenant l’espace “Sa Đéc en fleurs”, réunissant plus de 1.000 variétés horticoles, l’espace “Sa Đéc d’antan”, recréant l’atmosphère traditionnelle de la région, l’espace “Terre du patrimoine”, consacré aux métiers artisanaux, ainsi que divers spectacles de rue, vols de montgolfières, marché horticole et découvertes gastronomiques.

La cérémonie d’ouverture, prévue à 20h00 le 27 décembre sur la place de Sa Đéc, donnera le coup d’envoi d’un festival qui s’impose progressivement comme un rendez-vous culturel majeur du Delta du Mékong. Les autorités locales espèrent que cette “nouvelle ère florale” contribuera à renforcer la notoriété du Village des fleurs de Sa Đéc, tout en stimulant le développement durable de la filière horticole et du tourisme provincial.

Texte et photo : Truong Giang/CVN