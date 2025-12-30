Australie

Les auteurs présumés de la fusillade de Sydney ne font pas partie d'une cellule terroriste

La commissaire de la police fédérale australienne, Krissy Barrett, a indiqué lors d'une conférence de presse à Canberra qu'il n'y a aucune preuve suggérant que les auteurs présumés faisaient partie d'une "cellule terroriste plus large" ou avaient été dirigés par d'autres pour commettre la fusillade meurtrière qui a coûté la vie à 15 personnes à plage de Bondi, à Sydney, le 14 décembre. Elle a ajouté qu'une enquête menée conjointement avec la police nationale philippine a confirmé que Sajid Akram, 50 ans, abattu par la police sur les lieux de l'attaque, et son fils Naveed Akram, 24 ans, s'étaient rendus aux Philippines du 1er au 29 novembre. La police australienne continue d'examiner les images de vidéosurveillance, mais Mme Barrett a souligné que les deux hommes avaient rarement quitté leur logement à Davao et n'avaient reçu aucune formation ni préparation logistique pour l'attaque pendant leur séjour aux Philippines. "Cependant, je tiens à être claire, je ne suis pas en train de suggérer qu'ils étaient là pour faire du tourisme", a-t-elle observé.

Xinhua/VNA/CVN