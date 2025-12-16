Les tireurs de Sydney semblent être motivés par l'idéologie de l'État islamique

>> Une attaque "terroriste" et "antisémite" fait 11 morts sur une plage de Sydney
>> L'Australie et Trump saluent des "héros" face à l'attentat de Sydney
>> Le Vietnam exprime sa sympathie à l'Australie après la fusillade de Sydney
|Des policiers près du lieu de la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie, le 14 décembre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Les deux auteurs de cet "acte terroriste", qui a visé un événement célébrant le premier jour de la fête juive de Hanoukka, ont agi seuls, a affirmé M. Albanese à l'Australian Broadcasting Corporation.
"Nous sommes bien sûr en contact avec nos partenaires du groupe des Cinq (Five Eyes), ainsi qu'avec nos partenaires internationaux en matière de sécurité, afin de déterminer précisément s'il existe des liens", a-t-il dit.
Xinhua/VNA/CVN