Les tireurs de Sydney semblent être motivés par l'idéologie de l'État islamique

Le père et son fils qui ont ouvert le feu dimanche 14 décembre lors de la célébration d'une fête juive sur la plage de Bondi, à Sydney, semblent avoir été motivés par " l'idéologie de l'État islamique ", a déclaré mardi 16 décembre le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les deux auteurs de cet "acte terroriste", qui a visé un événement célébrant le premier jour de la fête juive de Hanoukka, ont agi seuls, a affirmé M. Albanese à l'Australian Broadcasting Corporation.

"Nous sommes bien sûr en contact avec nos partenaires du groupe des Cinq (Five Eyes), ainsi qu'avec nos partenaires internationaux en matière de sécurité, afin de déterminer précisément s'il existe des liens", a-t-il dit.

Xinhua/VNA/CVN