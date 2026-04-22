Le chef de l'ONU salue la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

>> Les États-Unis et l'Iran échouent à trouver un accord de paix
>> Trump affirme que les États-Unis et l'Iran pourraient reprendre des discussions
>> Wall Street en baisse, crispée par les incertitudes sur les négociations entre Iraniens et Américains
|Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Stéphane Dujarric.
|Photo : IRNA/VNA/CVN
"Il s'agit d'une étape importante vers la désescalade et la création d'un espace essentiel pour la diplomatie et le renforcement de la confiance entre l'Iran et les États-unis. Nous encourageons toutes les parties à tirer parti de cette dynamique, à s'abstenir de toute action susceptible de compromettre le cessez-le-feu et à s'engager de manière constructive dans des négociations afin de parvenir à une résolution durable et pérenne", a indiqué M. Dujarric dans un communiqué.
Le secrétaire général soutient pleinement les efforts du Pakistan visant à faciliter la poursuite des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran et espère que ces efforts contribueront à créer les conditions propices à un règlement global et durable du conflit, a-t-il poursuivi.
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi 21 avril une prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran, sans fixer de date limite.
Xinhua/VNA/CVN