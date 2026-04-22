Le chef de l'ONU salue la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se félicite de la prolongation par Washington du cessez-le-feu avec l'Iran, a déclaré mardi 21 avril son porte-parole Stéphane Dujarric.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

"Il s'agit d'une étape importante vers la désescalade et la création d'un espace essentiel pour la diplomatie et le renforcement de la confiance entre l'Iran et les États-unis. Nous encourageons toutes les parties à tirer parti de cette dynamique, à s'abstenir de toute action susceptible de compromettre le cessez-le-feu et à s'engager de manière constructive dans des négociations afin de parvenir à une résolution durable et pérenne", a indiqué M. Dujarric dans un communiqué.

Le secrétaire général soutient pleinement les efforts du Pakistan visant à faciliter la poursuite des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran et espère que ces efforts contribueront à créer les conditions propices à un règlement global et durable du conflit, a-t-il poursuivi.

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi 21 avril une prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran, sans fixer de date limite.

Xinhua/VNA/CVN