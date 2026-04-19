Trois incidents maritimes dans le détroit d'Ormuz

Trois incidents distincts de sécurité maritime impliquant des navires commerciaux ont été signalés dans les eaux proches du détroit d'Ormuz en trois heures, a révélé le dernier résumé quotidien diffusé samedi 18 avril par l'Agence britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO).

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Selon l'UKMTO, l'environnement de sécurité régional reste instable, les activités militaires en cours continuant de présenter des risques pour la navigation commerciale.

Lors du premier incident, un pétrolier a été approché par deux canonnières du Corps des gardiens de la révolution islamique à environ 20 milles marins au nord-est d'Oman. Le capitaine a signalé que les navires iraniens ont ouvert le feu sur le pétrolier sans émettre d'avertissement radio VHF préalable. Le pétrolier et tous les membres de l'équipage ont été déclarés sains et saufs.

Lors du deuxième incident, un porte-conteneurs a été heurté par un projectile inconnu à environ 25 milles marins au nord-est d'Oman, et plusieurs conteneurs à bord ont été endommagés.

Aucun incendie ni impact environnemental n'a été signalé.

Lors du troisième incident, un navire commercial a signalé avoir vu une éclaboussure à proximité immédiate alors qu'il transitait à environ trois milles marins à l'est d'Oman. Aucun autre détail sur les dommages ou la menace n'était disponible dans l'immédiat.

L'UKMTO a conseillé en conséquence aux navires transitant par la zone de faire preuve de prudence.

Xinhua/VNA/CVN