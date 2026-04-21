États-Unis : au moins deux morts dans une fusillade dans un parc de l'État de Caroline du Nord

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Au moins deux personnes ont été tuées lundi matin 20 avril après qu'une bagarre planifiée entre jeunes a dégénéré en une fusillade dans un parc de l'État américain de Caroline du Nord, ont indiqué les autorités locales. Le Bureau d'enquête de l'État de Caroline du Nord a confirmé les décès sur les réseaux sociaux, ajoutant que la police réagissait actuellement à la fusillade. Selon les forces de l'ordre, l'incident s'est produit vers 10 h, heure locale, au parc Leinbach, au nord-ouest du centre-ville de Winston-Salem. "Ce que nous avons confirmé à ce stade, c'est que deux mineurs avaient convenu de se rencontrer dans le parc pour se battre", a expliqué Jake Swaim, le chef adjoint de la police de Winston-Salem. "Lorsque les individus se sont rencontrés dans le parc, la situation s'est considérablement détériorée, conduisant plusieurs personnes à échanger des coups de feu", a indiqué la police, ajoutant par ailleurs que plusieurs des individus impliqués, victimes et suspects, ont été localisés et identifiés. "Il s'agit d'un incident isolé qui fait toujours l'objet d'une enquête active", ont précisé les responsables.

Xinhua/VNA/CVN