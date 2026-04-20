La Russie avertit qu'elle inclura le "parapluie nucléaire" français dans sa liste de cibles prioritaires

Lors de l'identification des cibles prioritaires en cas de conflit hypothétique, la Russie tiendra compte des initiatives de la France visant à créer ce qu'on appelle un "parapluie nucléaire" au-dessus de l'Europe, a déclaré dimanche 19 avril le vice-ministre des Affaires étrangères Alexandre Grouchko.

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Dans un entretien accordé à l'agence de presse RIA Novosti, M. Grouchko a indiqué qu'une attention particulière était accordée au déploiement potentiel des forces nucléaires françaises dans des Etats européens non nucléaires. "Il est évident que nos forces armées seront contraintes d'accorder une attention particulière à cette question lors de la mise à jour de la liste des cibles prioritaires en cas de conflit grave", a noté le diplomate russe. Début mars, le président français Emmanuel Macron a annoncé son intention d'augmenter le nombre d'ogives nucléaires françaises et de renforcer la coopération en matière de dissuasion avec les partenaires européens, lors d'un discours prononcé depuis la base navale de l'Ile Longue, qui abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français.

Xinhua/VNA/CVN