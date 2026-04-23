Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient le 23 avril, alors que Donald Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pétrole : bond de 4% des cours

Les prix du pétrole ont bondi le 23 avril de plus de 4% en début d'échanges en Asie, avant de se modérer, dans un marché inquiet des incertitudes sur les pourparlers entre Iran et États-Unis et de la poursuite de la paralysie du détroit d'Ormuz.

L'armée américaine dit avoir ordonné à 31 navires de faire demi-tour dans le cadre de son blocus

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué le 22 avril que les forces américaines ont "ordonné à 31 navires de faire demi-tour ou de regagner leur port dans le cadre du blocus américain contre l'Iran".

"La majorité des navires sont sont conformé aux instructions américaines", a encore écrit le Centcom sur X, ajoutant que "la plupart des navires qui ont fait demi-tour étaient des pétroliers".

Une journaliste tuée au Liban dans une frappe israélienne

La journaliste libanaise Amal Khalil a été "tuée à la suite d'une frappe aérienne" israélienne le 22 avril à al-Tiri, dans le Sud du Liban, a annoncé la Défense civile, un décès confirmé par le journal Al-Akhbar où elle travaillait.

Une autre journaliste a été blessée dans cette frappe.

L'Iran exclut de rouvrir le détroit d'Ormuz tant que durera le blocus américain

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a exclu une réouverture du détroit d'Ormuz tant que durera le blocus américain des ports iraniens, qu'il a dénoncé comme violant le cessez-le-feu entre les deux pays.

L'Iran affirme avoir saisi deux navires tentant de passer par le détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé dans un communiqué que leurs forces navales avaient intercepté deux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz. "Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne", a-t-on ajouté.

Le président américain ne considère pas cette saisie comme une violation du cessez-le-feu, a toutefois déclaré le 22 avril la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Le Panama a confirmé la saisie d'un navire battant son pavillon, le MSC Francesca, et son ministère des Affaires étrangères a accusé Téhéran de porter une "grave atteinte" à la sécurité maritime.

Pas de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran, selon la Maison Blanche

Donald Trump a jugé "possible" que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours, dans un échange de textos avec le New York Post.

"C'est possible !", a-t-il écrit en réponse à une journaliste du tabloïd, qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines "36 à 72 heures", donc d'ici vendredi.

"Le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran", a cependant indiqué aux journalistes la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, précisant qu'"en définitive, le calendrier sera imposé" par Donald Trump.

Liban : plus de 62.000 logements détruits ou endommagés par Israël

Plus de 62.000 logements ont été détruits ou endommagés dans les opérations israéliennes en plus de six semaines de conflit, a indiqué un responsable libanais.

"En près de 45 jours (de conflit), nous avons recensé 21.700 logements détruits, et 40.500 endommagés", a affirmé le secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), Chadi Abdallah, lors d'une conférence de presse.

AFP/VNA/CVN