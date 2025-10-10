Le Vietnam accélère la transformation numérique

Cette année, la Journée nationale de la transformation numérique (10 octobre) se déroule dans un contexte où le Vietnam met en œuvre un modèle de gouvernement local à deux niveaux et entre dans une phase d'accélération forte du processus de numérisation. Cette question est un moteur principal vers un avenir numérique dans la nouvelle ère du pays.

Photo : VNA/CVN

Depuis le 22 avril 2022, le 10 octobre a été choisie comme la Journée nationale de la transformation numérique selon une décision gouvernementale.

"La transformation numérique, harmonisant avec la science et la technologie, l'innovation, en particulier l'intelligence artificielle, devient une brèche au service du développement socio-économique national", a souligné Lê Anh Tuân, directeur adjoint du Département de la transformation numérique nationale.

Conformément à la Résolution 57 du Comité central du Parti, la transformation numérique est considérée comme une percée stratégique pour qu’en 2030, l'économie numérique puisse représenter 30 % du Produit intérieur brut (PIB) et 50% en 2045. De plus, le gouvernement a publié la Résolution concernant les missions et solutions clés pour le développement du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique.

Vers un Vietnam numérique intégral

À ce jour, 99,3% des villages dans tout le pays sont couverts par un réseau mobile à large bande, la vitesse de l’Internet mobile atteint 146,64 Mbps (classée 20e au niveau mondial), et la couverture 5G atteint 26%.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, le gouvernement s’emploie activement à élaborer un cadre juridique sur la transformation numérique, dans lequel le projet de loi en la matière est dirigé par le ministère des Sciences et Technologies. Ce document est considéré comme une étape fondamentale offrant une base juridique solide pour le processus de numérisation intégrale.

L’État donne la priorité à l’investissement budgétaire public et mobilise la participation privée pour moderniser l’infrastructure numérique de manière cohérente, sécurisée, durable et écologique.

Le Vietnam ambitionne de former trois piliers importants dans l’ère numérique.

Le premier pilier est de créer un État créatif, intelligent et sans distance. Les citoyens et les entreprises bénéficient de services publics entièrement dématérialisés, personnalisés selon leurs besoins, créant une administration unifiée et conviviale.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, c’est une création d’une économie numérique dynamique, compétitive et autonome. Les entreprises technologiques "Make in Vietnam" auront confiance pour s’étendre mondialement, tandis que les PME auront l’opportunité d’intégrer les chaînes de valeur numériques grâce à des politiques de soutien et des infrastructures ouvertes.

Bâtir une société numérique humaine, inclusive et sûre est le troisième pilier. Tous les citoyens, qu’ils vivent en milieu rural ou urbain, auront accès aux compétences numériques de base, seront protégés dans leur vie privée et la sécurité des données.

Le projet de loi consacre notamment un chapitre spécifique à la société numérique, en définissant le principe de "placer l’Homme au centre" et en garantissant les droits et intérêts légitimes des citoyens dans l’environnement numérique.

Dans la prochaine phase, en parallèle avec la mise en œuvre des missions selon la Résolution 57, l’adoption et l’application efficace de la Loi sur la transformation numérique permettront de créer un cadre juridique complet, garantissant que chaque citoyen ait la possibilité d’accéder et de bénéficier des avancées de l’ère numérique de manière équitable, sûre et durable.

Hoàng Phuong/CVN