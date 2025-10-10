Hanoï avance avec énergie et innovation

Hanoï, cœur du Vietnam, se transforme pour devenir une métropole modèle et compétitive à l’horizon 2045. Portée par la Résolution N°15 du Politburo du Parti communiste du Vietnam, cette ambition mobilise l’ensemble de la nation pour l’essor de la capitale.

Hanoï, cœur du Vietnam, concrétise sa vision stratégique à l’horizon 2045 en se positionnant comme une métropole “culturelle - civilisée - moderne” et hautement compétitive. Cette ambition repose sur la Résolution No15 du Politburo du Parti sur les orientations et tâches de développement de Hanoï d’ici 2023 et à l’horizon de 2045. Datée du 5 mai 2022, cette résolution est considérée comme un document stratégique fondamental, soulignant l’intérêt profond du Parti et de l’État pour le développement de la capitale.

Ce texte ne se limite pas à fixer les orientations et les tâches jusqu’en 2030, mais élargit la vision jusqu’en 2045. Il s’agit d’une avancée notable par rapport aux résolutions antérieures, démontrant une planification exhaustive visant à faire de Hanoï un moteur de croissance pour le delta du fleuve Rouge, la zone économique clé du Nord et pour l’ensemble du pays. Un des points cruciaux de la Résolution est la réaffirmation du rôle et de la position primordiale de la ville. Hanoï est définie comme le centre névralgique politico-administratif national, ainsi que un pôle majeur en matière d’économie, de culture, d’éducation, de science, de technologie et d’intégration internationale.

La Résolution insiste sur le principe “Tout le pays pour Hanoï, Hanoï pour tout le pays”, érigeant le développement de la ville en tâche politique d’une importance capitale dans la stratégie d’édification et de défense de la Patrie. Cela engage la responsabilité de l’ensemble du Parti, de la population, de l’armée et du système politique, avec Hanoï en position de locomotive.

Résultats significatifs

Trois ans après la promulgation de la Résolution N°15 par le Politburo, la capitale a enregistré des progrès remarquables dans de nombreux domaines. Durant cette période, Hanoï a mis en œuvre la résolution avec détermination et créativité, obtenant des résultats majeurs dans la construction du Parti, l’assainissement du système politique, le renforcement de la défense et de la sécurité, l’amélioration de l’efficacité administrative et la promotion de la force du bloc de la grande union nationale. Ces succès établissent une base solide pour une nouvelle phase de développement.

Concernant le renforcement du Parti et du système politique, Hanoï a procédé au remaniement de l’appareil organisationnel, accéléré la rotation des cadres et remédié au localisme. La ville est pionnière dans la restructuration administrative, supprimant les échelons intermédiaires et adoptant un modèle de gouvernement local à deux niveaux, rendant le système plus compact et performant. Le travail d’inspection et de supervision a été intensifié, sanctionnant les violations avec fermeté et sans exception.

La réforme administrative et la transformation numérique ont été activement mises en œuvre sous le mot d’ordre “cinq clartés, un fil conducteur” (clarté de la tâche, de l’exécutant, de l’échéance, du résultat, de la supervision ; une tâche - un responsable unique). Des logiciels de gestion des documents, du travail du Parti et du suivi des missions ont été développés. Chaque fonctionnaire dispose d’un “assistant virtuel“ pour accroître la productivité. La lutte contre la corruption suit la maxime “ ne pas pouvoir, ne pas oser, ne pas vouloir, ne pas avoir besoin”, avec des sanctions sévères, tout en promouvant une culture de sobriété et d’anti-gaspillage, perçue comme une “guerre contre l’ennemi intérieur”.

Sur le plan du développement socio-économique et culturel, Hanoï se concentre sur l’application de la Loi sur la capitale 2024 et du Plan directeur de la capitale, ouvrant de nouvelles opportunités. L’accent est mis sur la restructuration économique, le renouvellement du modèle de croissance - avec la science et la technologie comme moteurs -, le développement de la culture, de l’éducation, de la santé, et la garantie de la protection sociale. Concernant la défense, la sécurité et les affaires étrangères, Hanoï prend l’initiative de la prévention et de la lutte contre les tentatives de sabotage ; elle intensifie l’intégration internationale. Ces résultats sont évalués en fonction du thème de l’année : “Discipline, responsabilité, action, créativité, développement”, devenu un critère d’action stimulant une rénovation complète.

Pour approfondir la mise en œuvre de la résolution, la capitale définit des tâches prioritaires et des solutions de communication synchronisées. La municipalité poursuit l’achèvement des règlements et procédures, stabilise le fonctionnement post-réorganisation ; elle gère les effectifs en les alignant sur la restructuration des agents publics pour répondre aux nouvelles exigences. Parallèlement, la politique des cadres demeure flexible, créant des mécanismes incitatifs pour attirer les talents et encourager l’innovation, tout en promouvant l’autonomie des unités de services publics.

Vision de développement

Le renforcement du Parti reste une priorité absolue. En particulier, la formation d’une équipe de cadres dotés de “cœur - vision - talent - capacité réelle” est une tâche constante pour satisfaire les impératifs de la nouvelle phase de développement de la capitale. Dans la période à venir, il faudra continuer de moderniser l’appareil du système politique vers un modèle “compact, fort, efficace et efficient”, parachever les règlements et procédures, gérer les effectifs, attirer les talents et favoriser l’autonomie des unités de services. Hanoï s’engage également dans une lutte “incessante” contre la corruption, le traitement du gaspillage des biens publics et l’instauration d’une culture de sobriété.

Mue par un esprit d’unité, de discipline et de créativité, Hanoï continuera d’exercer pleinement son rôle de capitale, pour bâtir une ville prospère, civilisée, moderne et où il fait bon vivre. Forte de ces bases solides, la capitale est en pleine percée pour concrétiser son aspiration à devenir un pôle majeur, digne de la confiance de la nation.

D’ici 2030, elle vise le statut de ville “culturelle - civilisée - moderne”, avec un taux de croissance moyen du PIBR supérieur à la moyenne nationale pour 2021-2025, atteignant 8 à 8,5% par an pour 2026-2030, et un produit intérieur brut régional (PIBR) par habitant de 12.000 à 13.000 dollars. La capitale ambitionne à l’horizon 2045 d’être une ville connectée mondialement, avec un niveau de vie élevé, un PIBR par habitant dépassant les 36.000 dollars, développée de manière complète et harmonieuse, se positionnant à l’égal des capitales développées de la région et du monde.

Huong Linh - Gia Huy/CVN