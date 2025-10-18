Les activités physiques, un allié santé pour les seniors

Le mot "sport" n’est pas spontanément associé aux "personnes âgées". Pourtant, avancer en âge ne signifie ni raccrocher les baskets, ni renoncer à ses passions. L’activité sportive est essentielle pour les seniors, offrant de nombreux bénéfices pour leur santé physique et mentale.

Photo : VNA/CVN

De nombreuses études scientifiques l’attestent : une activité physique variée, et en parti-culier la pratique sportive, offre aux aînés une palette de bénéfices - souplesse et mobilité accrues, amélioration de la condition physique, bien-être mental, acuité cognitive renforcée et liens sociaux développés.

Lors de la Conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de quatre nouvelles résolutions du Bureau politique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné, en présentant la Résolution N°72 sur le bond en avant en matière de protection et de soins de santé, que “chaque citoyen doit être pris en charge, sans laisser personne de côté”.

Le secrétaire général a illustré ses propos en évoquant la prise en charge du grand âge et en suggérant un modèle “anti-solitude pour les personnes âgées”. Selon lui, l’accompagnement doit s’inspirer de celui prodigué aux élèves : nombre de septuagénaires ou octogénaires, dont les enfants travaillent et les petits-enfants sont à l’école, restent à la maison, peu actifs et isolés. Des centres dédiés pourraient organiser des navettes, avec prise en charge le matin et retour l’après-midi.

Multiples bénéfices

“Dans ces centres, les aînés retrouveraient amis, anciens collègues et connaissances pour échanger, pratiquer des activités physiques, artistiques ou culturelles... Des modèles très pertinents”, a-t-il suggéré. D’où son appel à une mobilisation générale pour déployer des solutions prolongeant l’espérance de vie. “L’enfance est cruciale, mais les personnes âgées ne le sont pas moins. Nous devons accorder une attention particulière à ces mesures”, a-t-il ajouté.

Les propositions du secrétaire général ont suscité un écho positif dans l’opinion, perçues comme une approche humaniste permettant aux seniors de vivre mieux et plus heureux. Elles s’inscrivent dans l’objectif de porter l’espérance de vie moyenne des Vietnamiens à 80 ans d’ici 2045.

Photo : VNA/CVN

Moins vifs qu’autrefois, certes, les seniors disposent d’innombrables occasions de sortir, transpirer et améliorer leur condition générale grâce au sport. Les études convergent : les disciplines les plus adaptées sont celles qui se modulent selon les capacités de chacun, ménagent les articulations et favorisent l’interaction sociale - un atout clé pour relever deux défis majeurs du grand âge : la maladie et la solitude.

Sous l’angle médical, l’activité physique régulière s’impose pour au moins trois raisons.

Premièrement, le renforcement de l’immunité : bouger stimule la circulation, clarifie l’esprit et améliore la réponse immunitaire. Les aînés traversent plus facilement infections et épisodes viraux ; en cas de maladie ou de blessure, une meilleure base physique accélère la récupération.

Deuxièmement, solidification de l’os : l’ostéoporose guette avec l’âge. La perte de masse osseuse fragilise le squelette et accroît le risque de fractures lors des chutes. L’exercice, pratiqué régulièrement, freine la déminéralisation et augmente la résistance osseuse.

Troisièmement, diminution du risque de maladies neurodégénératives (Alzheimer et Parkinson). L’entraînement régulier aide à prévenir ou à ralentir le déclin cognitif, et réduit le risque de Parkinson en améliorant la mobilité et la coordination des membres.

Avec l’âge, le corps change, mais l’activité reste essentielle. L’enjeu : choisir des disciplines adaptées, doser la charge et le temps d’entraînement. Les experts recommandent un éventail de pratiques accessibles et efficaces.

Portée par la flottabilité et la résistance de l’eau, la natation est une activité à faible impact qui mobilise tous les groupes musculaires. En piscine, les risques de chute s’amenuisent, les articulations sont ménagées - idéal en cas d’arthrose ou de troubles musculo-squelettiques. La natation aide à préserver la masse musculaire, la souplesse, l’équilibre et propose un travail cardio modéré.

Simple et universelle, la marche maintient le corps en mouvement, renforce la santé osseuse, améliore le cardio, soutient l’équilibre et contribue au bien-être général. Un classique qui coche toutes les cases.

Avec des mouvements lents et fluides, associés à une concentration quasi méditative, le tai-chi est praticable en intérieur comme en extérieur, seul ou en groupe, sans équipement. Un atout reconnu pour réduire le risque cardiovasculaire et améliorer l’équilibre.

Photo : VNA/CVN

À l’instar du tai-chi, le yoga marie dimensions physique, émotionnelle et mentale. Sa modularité en fait un best-seller intergénérationnel : du yoga doux et méditatif aux séances plus toniques, chacun peut y trouver son rythme.

La danse demeure un entraînement complet du corps, joyeux et social. Au-delà du boost cardiaque et de l’amélioration de l’humeur, elle stimule l’énergie, le sens du rythme et la stabilité posturale.

Le pickleball séduit également les plus de 60 ans. Moins rapide que le tennis ou le badminton, ce sport de raquette “filet” limite les déplacements brusques, fait transpirer sans excès et réduit le risque de blessure. Bonus : une dimension conviviale qui renforce l’attrait en équipe et entre amis.

Conseils clés

Selon l’Organisation mondiale de la santé, à partir de 60-70 ans, l’idéal est de viser 150 minutes d’activité physique par semaine, à une intensité adaptée à son état de santé. Selon ses capacités et ses envies, on peut planifier des séances de 10 à 30 minutes par jour.

Choisir des exercices adaptés et demander l’avis du médecin en amont. Par exemple, en cas de troubles ostéo-articulaires, privilégier des mouvements doux et peu contraignants ; pour les pathologies cardiovasculaires, éviter les efforts rapides et intenses.

Soigner l’échauffement et le retour au calme. Les cinq premières minutes doivent être menées lentement, à faible intensité, pour préparer le corps et faire monter progressivement la fréquence cardiaque. En fin de séance, prévoir quelques minutes de récupération avant de revenir au repos.

Concernant les équipements, il vaut mieux miser sur le confort et la sécurité. En été, des textiles légers et respirants ; en hiver, des vêtements plus épais et chauds. Des chaussures adaptées réduisent nettement le risque de blessures.

Ne pas forcer. À la moindre douleur ou au moindre signe inhabituel - palpitations, étourdissements - interrompre l’effort et se reposer.

Pour les personnes âgées, il faut pratiquer à son rythme, écouter son corps et s’appuyer sur les conseils médicaux. La sécurité d’abord, pour tirer pleinement profit des bienfaits de l’activité physique au grand âge.

Phuong Nga/CVN