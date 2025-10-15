Le Vietnam marque des points au Championnat d’Asie du Sud-Est de pencak silat

Le Vietnam a décroché l’or à trois reprises et terminé deuxième du Championnat d’Asie du Sud-Est de pencak silat 2025, qui s’est terminé mardi 14 octobre en Thaïlande, démontrant ainsi la montée en puissance du pays dans cet art martial.

Photo : Equipe sportive du Vietnam/CVN

Les champions étaient Nguyên Duc Hâu dans la catégorie des 45 kg hommes, Nguyên Chinh Nghia dans la catégorie des 60 kg hommes et Vo Thanh Hiêu dans la catégorie des 65 kg. Les athlètes vietnamiens ont également remporté trois médailles d’argent et quatre de bronze.

La Thaïlande a remporté la plus haute marche du podium avec cinq médailles d’or, tandis que la Malaisie a terminé troisième.

Le Vietnam a envoyé 14 athlètes à ce championnat, considéré comme un événement préparatoire aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) permettant aux compétiteurs régionaux d’évaluer leur préparation et d’étudier leurs principaux adversaires pour les 33es SEA Games, également prévus en Thaïlande en décembre.

VNA/CVN