Lê Van Công termine quatrième aux Championnats du monde de para haltérophilie

Le powerlifter Lê Van Công a soulevé vendredi 17 octobre 176 kg dans la catégorie des moins de 49 kg hommes aux Championnats du monde de para développé couché au Caire, terminant à la 4 e place du classement général.

Photo : VN+/CVN

Grâce à ce résultat, Lê Van Công a officiellement franchi la première étape de qualification pour les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028, poursuivant ainsi son parcours vers de nouveaux sommets dans le handisport mondial et renforçant la présence du Vietnam en para powerlifting international.

Avec plus de 550 athlètes en lice dans 20 catégories de poids individuelles et 3 catégories par équipes, cette édition, qui s’est déroulée du 10 au 18 octobre, s’annonce comme la plus grande compétition jamais organisée par la World Para Powerlifting et placée sous l’égide du Comité International Paralympique (IPC).

Les championnats interviennent après trois étapes de Coupe du monde qui offrent des opportunités de compétition aux athlètes issus de tous les continents. Au-delà des titres et médailles mis en jeu, ces compétitions attribuent également aux athlètes des points cruciaux pour la qualification aux Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028.

Outre Lê Van Công, le Vietnam a aligné une équipe soudée et ambitieuse : Nguyên Binh An (catégorie des 54 kg hommes) ; Dang Thi Linh Phuong (catégorie 50 kg femmes) ; et Châu Hoàng Tuyêt Loan (catégorie femmes 55 kg).

L’épreuve de para haltérophilie est entrée au programme des Jeux paralympiques dès 1964, mais a évolué au cours du temps. Depuis 1984 et les Jeux de Los Angeles, c’est un concours de développé couché, ou powerlifting, qui attend les concurrents. L’épreuve féminine a fait son entrée aux Jeux en 2000 à Sidney.

VNA/CVN